Brzi sočni čokoladni kolač: Jeftin i svi ga obožavaju, a rerni ne morate ni da se približite

Zašto bi bilo komplikovano kad može prosto? Ovaj brzi sočni čokoladni kolač je jeftin, ne peče se i bukvalno svi ga obožavaju!

Svi imamo one dane kada nam se „jede nešto slatko“, ali nam se ne stoji pored šporeta pola popodneva. Ovaj dvoslojni čokoladni kolač postaće vaša omiljena poslastica baš zbog toga što je gotov dok trepnete, a ukus mu je takav da niko neće verovati koliko ste ga malo platili i koliko ste se malo trudili.

Jednostavno i brzo se pravi, a svi ukućani će mu se obradovati jer je kombinacija kikirikija i čokolade ona klasika koja uvek prolazi. Nema pečenja, nema komplikovanih kora koje mogu da zagore ili da se ne podignu – bukvalno sve pomešate, stavite u kalup i pustite frižider da odradi svoje.

Dok drugi troše struju i vreme, vi ćete imati savršen desert spreman za uživanje.

Sastojci:

375 g putera od kikirikija

150 g kokosovog brašna

30 g šećera u prahu

1 kašičica ekstrakta vanile

2 kašike kokosovog ulja

1 kašičica krupne soli + prstohvat soli

350 g čokolade

Priprema:

Pokrijte kvadratnu posudu (20×20 cm) ) pek-papirom.

U činiji pomešajte puter od kikirikija, kokosovo brašno, šećer u prahu, vanilu i prstohvat soli.

Promešajte i prebacite u kalup, pa izravnajte.

Otopite čokoladu sa kokosovim uljem u mikrotalasnoj pećnici u intervalima od 30 sekundi.

Prelijte čokoladu preko mešavine putera od kikirikija, pospite krupnom solju i stavite u frižider na najmanje dva sata.

Mali trik za savršen izgled

Ako želite da vaš čokoladni kolač izgleda kao sa naslovne strane, pre sečenja ostavite ga desetak minuta na sobnoj temperaturi. Tako čokolada neće popucati dok je sečete na kockice, a ukus kikiriki putera će biti još kremastiji.

Ovo je idealan desert za iznenadne goste ili one trenutke kada vam treba nešto slatko odmah, a ne želite da provodite sate u kuhinji.

