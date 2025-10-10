Brzinska torta sa makom i čokoladom: Gotova za 15min, nema pečenja a polizaćete prste

Jednostavno, a toliko ukusno i osvežavajuće kao one najbolje torte.
Ponekad se javi želja za nečim slatkim, ali vremena je malo da se provedu sati pored šporeta. Upravo u tim trenucima, ova mak torta je idealan izbor.
Ne treba vam rerna, niti ćete potrošiti mnogo vremena. Priprema je toliko jednostavna, a rezultat je torta koja će svojim bogatim ukusom podsetiti na najbolje tradicionalne poslastice.
Sastojci:
– 150 g mlevenog maka
– 150 g šećera
– 1 vanilin šećer
– 75 g griza
– 600 ml mleka
– 150 g maslaca
– 400 g mlevenog keksa
Priprema:
Mleko sipati u šerpu, dodati mak, šećer i vanilin šećer, potom i griz. Promešati žicom. Kuvati oko 10 minuta na laganoj vatri dok se ne zgusne. Potom u vrelu smesu dodati maslac i dobro izmešati.
Nakon toga sipati i petit keks i sve lepo sjediniti. Izliti u kalup prečnika 22 cm i staviti da se ohladi u frižideru.
Glazura:
– 150 g crne ili bele čokoalde (po želji)
– 70 ml slatke pavlake
Pavlaku umlačiti, pa u nju dodati čokoladu da se rastopi. Izmešati i preliti kolač. Ukrasiti po ćelji.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(espresso.rs)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com