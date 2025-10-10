Brzinska torta sa makom i čokoladom: Gotova za 15min, nema pečenja a polizaćete prste

Jednostavno, a toliko ukusno i osvežavajuće kao one najbolje torte.

Ponekad se javi želja za nečim slatkim, ali vremena je malo da se provedu sati pored šporeta. Upravo u tim trenucima, ova mak torta je idealan izbor.

Ne treba vam rerna, niti ćete potrošiti mnogo vremena. Priprema je toliko jednostavna, a rezultat je torta koja će svojim bogatim ukusom podsetiti na najbolje tradicionalne poslastice.

Sastojci:

– 150 g mlevenog maka

– 150 g šećera

– 1 vanilin šećer

– 75 g griza

– 600 ml mleka

– 150 g maslaca

– 400 g mlevenog keksa

Priprema:

Mleko sipati u šerpu, dodati mak, šećer i vanilin šećer, potom i griz. Promešati žicom. Kuvati oko 10 minuta na laganoj vatri dok se ne zgusne. Potom u vrelu smesu dodati maslac i dobro izmešati.

Nakon toga sipati i petit keks i sve lepo sjediniti. Izliti u kalup prečnika 22 cm i staviti da se ohladi u frižideru.

Glazura:

– 150 g crne ili bele čokoalde (po želji)

– 70 ml slatke pavlake

Pavlaku umlačiti, pa u nju dodati čokoladu da se rastopi. Izmešati i preliti kolač. Ukrasiti po ćelji.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(espresso.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com