Buhtle su domaća starinska poslastica mekana kao duša – svaki zalogaj se topi u ustima (recept)

Recept za buhtle pruža savršeni spoj ukusa i teksture. Ova poslastica omiljena je širom Evrope, posebno u zemljama poput Hrvatske, Srbije i Mađarske.

Recept za buhtle – domaća starinska poslastica mekana kao duša, svaki zalogaj se topi u ustima.

Buhtle su mekano, vazdušasto pecivo od dizanog testa, poslastica koja prosto osvaja svojim slatkim punjenjem od džema ili krema.

Ovaj recept pruža savršeni spoj ukusa i teksture i omiljen je širom sveta, posebno u zemljama poput Hrvatske, Srbije i Mađarske. Svojim specifičnim oblikom i formom, buhtle prosto mame da se dele – najlepše ih je lomiti i jesti dok su još tople, kada iz njih curi slatki džem, a radost u društvu je neizbežna, prenosi danas.rs.

Buhtle savršeno pristaju uz šoljicu omiljenog aromatičnog čaja ili kafe, a mogu biti desert ili poslastica za užinu koju deca obožavaju. Ako vam je ponestalo ideja za domaće pecivo koje mami mirisom iz rerne, nastavite dalje i otkrijte recept za najmekše i najsočnije buhtle sa džemom!

Sastojci:

Za testo:

– 500 g brašna

– 250 ml mleka

– 100 g šećera

– 100 g maslaca (otopljenog)

– 2 jajeta

– 1 kvasac (suvi ili sveži)

– prstohvat soli

– vanilin šećer (po želji)

Za punjenje:

– džem po izboru (najčešće se koristi džem od kajsije ili maline)

Za premazivanje:

– 1 jaje

– prah šećer (za posipanje, po želji)

Priprema:

Ako koristite svež kvasac, rastvorite ga u malo mlakog mleka sa šećerom i ostavite da odstoji 10 minuta kako bi se aktivirao. Ako koristite suvi, možete ga dodati direktno u brašno.

U većoj posudi pomešajte brašno, šećer, vanilin šećer i prstohvat soli. Napravite udubljenje u sredini i dodajte otopljeni maslac, jaja i mleko sa kvascem. Mešajte dok ne dobijete glatko testo. Pokrijte testo krpom i ostavite na toplom mestu da se diže oko 1 sat, ili dok ne udvostruči volumen.

Nakon što se testo diglo, premesite ga i podelite na manje delove (oko 50-60 g svaki). Svaki komad testa razvaljajte, stavite malo džema u sredinu, preklopite i oblikujte u kuglicu. Kuglice stavljajte u pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo prostora između njih. Pokrijte i ostavite još 20-30 minuta da se dižu. Premažite ih umućenim jajetom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 25-30 minuta, ili dok ne postanu zlatnosmeđe.

Kada se buhtle ohlade, pospite ih šećerom u prahu i poslužite.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

