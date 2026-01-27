Cela torta za samo 300 dinara: Kao iz poslastičarnice, ne treba ni mikser a gotova za tren!

Malo sastojaka, malo vremena i dobra volja, i imate najkremastiju i najukusniju poslasticu za porodicu Cela torta za samo 300 dinara.

Cela torta koja izgleda „wow“, a pravi se od onoga što već imate u kući, najbolje od svega je što se pravi za tren, uspeva svakome i ne košta više od 300 dinara.

Postoje dani kada vam se jede nešto slatko, domaće, kremasto, ali realnost je brutalna, frižider poluprazan, novčanik još prazniji, a poslastičarnice odavno probile granicu „sitnog troška“. Tada na scenu stupa stara škola kuhinje, ona bakina logika „od malo napravi puno“.

Baš takva je zebra torta. Jednostavna, jeftina, bez filozofije i specijalnih sastojaka, a izgleda kao da ste je naručili iz poslastičarnice. I najbolji deo, cela priča vas košta manje od 300 dinara. Danas je to bukvalno cena jedne kafe i kroasana u gradu.

Ovo je onaj tip recepta koji ne traži ni mikser od 300 evra ni tri sata slobodnog vremena. Par osnovnih sastojaka, jedna činija i rerna. Čak i ako niste „kuhinjski tip“, ovo ne možete da upropastite.

Sastojci za koru:

2 jaja

2 kašike brašna

1 kašika kakaa, po želji

2 kašike šećera

2 kašike ulja

2 kašike mleka

pola praška za pecivo

Sastojci za krem:

1 litar mleka

4 kašike gustina

6 kašika šećera

2 vanilin šećera

2 kašike kakaa

malo ekstrakta vanile

Priprema bez stresa i bez komplikovanja

Odvojite žumanca od belanaca. U žumanca dodajte šećer i umutite dok ne posvetle. Zatim umešajte ulje, brašno, kakao, mleko i prašak za pecivo.

Belanca posebno umutite u čvrst sneg, pa ih lagano, ručno, umešajte u smesu. Bez divljanja mikserom, samo strpljivo, da ostane vazdušasto. Sipajte u nauljen kalup i pecite oko 15 minuta na 200 stepeni. Brzo je gotovo, taman dok operete sudove. Dok se kora peče, spremite krem. Mleko podelite u dve šerpe. U obe dodajte po 3 kašike šećera i po 2 pune kašike gustina. U jednu ide vanila, u drugu kakao. Kuvajte dok se ne zgusne u klasičan puding.

Pečenu koru nakvasite s malo mleka, pa kašikom naizmenično ređajte beli i braon krem. Tako dobijate onaj „zebra“ efekat koji izgleda kao da ste se baš potrudili.

Na kraju tortu ubacite u frižider na oko tri sata da se stegne. Posle toga seče se savršeno, slojevito i kremasto.

Ovo je desert koji dokazuje jednu staru istinu, najbolji kolači ne dolaze iz luksuza, nego iz snalažljivosti. Malo sastojaka, malo vremena i dobra volja, i imate celu tortu za porodicu za 300 dinara.

