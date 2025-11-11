Ceo internet priča o ovoj jesenjoj poslastici: Pravi se za 15 minuta, a nestaje za 5

Znaš onaj trenutak kad ti kuća zamiriše na jabuke, cimet i toplinu? Kad se deca okupe oko rerne, a ti znaš da si napravila nešto što će im ostati u sećanju? E, upravo to donosi ova jesenja poslastica – mafini s jabukama i cimetom.
Recept (tačno, provereno, jednostavno):
- 2 srednje jabuke (oguljene i narendane)
- 2 jaja
- 120 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 180 ml jogurta
- 100 ml ulja
- 250 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- 1 kašičica cimeta
- Prstohvat soli
Priprema:
Umuti jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodaj jogurt i ulje, pa sjedini. Umešaj brašno, prašak za pecivo, cimet i so. Na kraju dodaj jabuke. Sipaj u kalupe i peci na 180°C oko 25 minuta. Pospi šećerom u prahu.
Konkretni saveti i alternative:
- Umesto jabuka, možeš koristiti kruške ili bundevu.
- Dodaj seckane orahe za dodatnu teksturu.
- Ako voliš intenzivniji ukus, dodaj malo muskatnog oraščića.
Mafini s jabukama: Pitanja koja svi postavljaju
Mogu li koristiti integralno brašno?
– Da, ali dodaj malo više jogurta da mafini ostanu sočni.
Koliko dugo mogu da stoje?
– Do 3 dana u zatvorenoj kutiji, ili zamrzni do 2 nedelje.
Mogu li ih praviti bez jaja?
– Možeš zameniti jaja sa pireom od banane ili chia semenkama u vodi.
Da li su pogodni za decu?
– Apsolutno! Bez veštačkih dodataka, puni voća i ukusa.
Kako da ih učinim još svečanijim?
– Dodaj glazuru od meda i limuna ili karamel preliv.
Ako postoji jedan recept koji zasluženo nosi titulu jesenja poslastica, to su ovi mafini s jabukama i cimetom. Ne samo da mirišu na dom i podsećaju na detinjstvo, već se prave brzo, lako i bez komplikacija. Idealni su za vikend doručak, školsku užinu ili večernje druženje uz čaj. Uz par zamena i dodataka, možeš ih prilagoditi svom ukusu – i to bez gubitka na sočnosti i toplini.
Internet ih deli s razlogom. Ti ih napravi s ljubavlju. Jer nekad je najlepše ono najjednostavnije – pogotovo kad miriše na jesen.
