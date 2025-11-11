Ceo internet priča o ovoj jesenjoj poslastici: Pravi se za 15 minuta, a nestaje za 5

Ova jesenja poslastica – mafini s jabukama i cimetom – lako se pravi, miriše prelepo i nestaje sa trpeze u tren.

Znaš onaj trenutak kad ti kuća zamiriše na jabuke, cimet i toplinu? Kad se deca okupe oko rerne, a ti znaš da si napravila nešto što će im ostati u sećanju? E, upravo to donosi ova jesenja poslastica – mafini s jabukama i cimetom.

Recept (tačno, provereno, jednostavno):

2 srednje jabuke (oguljene i narendane)

2 jaja

120 g šećera

1 vanilin šećer

180 ml jogurta

100 ml ulja

250 g brašna

1 prašak za pecivo

1 kašičica cimeta

Prstohvat soli

Priprema:

Umuti jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodaj jogurt i ulje, pa sjedini. Umešaj brašno, prašak za pecivo, cimet i so. Na kraju dodaj jabuke. Sipaj u kalupe i peci na 180°C oko 25 minuta. Pospi šećerom u prahu.

Konkretni saveti i alternative:

Umesto jabuka, možeš koristiti kruške ili bundevu.

Dodaj seckane orahe za dodatnu teksturu.

Ako voliš intenzivniji ukus, dodaj malo muskatnog oraščića.

Mafini s jabukama: Pitanja koja svi postavljaju

Mogu li koristiti integralno brašno?

– Da, ali dodaj malo više jogurta da mafini ostanu sočni.

Koliko dugo mogu da stoje?

– Do 3 dana u zatvorenoj kutiji, ili zamrzni do 2 nedelje.

Mogu li ih praviti bez jaja?

– Možeš zameniti jaja sa pireom od banane ili chia semenkama u vodi.

Da li su pogodni za decu?

– Apsolutno! Bez veštačkih dodataka, puni voća i ukusa.

Kako da ih učinim još svečanijim?

– Dodaj glazuru od meda i limuna ili karamel preliv.

Ako postoji jedan recept koji zasluženo nosi titulu jesenja poslastica, to su ovi mafini s jabukama i cimetom. Ne samo da mirišu na dom i podsećaju na detinjstvo, već se prave brzo, lako i bez komplikacija. Idealni su za vikend doručak, školsku užinu ili večernje druženje uz čaj. Uz par zamena i dodataka, možeš ih prilagoditi svom ukusu – i to bez gubitka na sočnosti i toplini.

Internet ih deli s razlogom. Ti ih napravi s ljubavlju. Jer nekad je najlepše ono najjednostavnije – pogotovo kad miriše na jesen.

