Čoko fantazija: Najbrži kolač na svetu spreman za 7 minuta, a obara s nogu već na prvi zalogaj (video)

Čokoladni kolač koji možete napraviti kada vam stignu nenajavljeni gosti…

Ovom ukusnom kolaču niko neće odoleti, najviše će mu se radovati najmlađi, a za pripremu će vam trebati bukvalno sedam minuta.

Danas donosimo recept za brzinski desert čiji ukus će obožavati svi ukućani, a najbolje od svega je što se pravi neverovatno brzo, a sve sastojke verovatno već imate u kuhinji.

Sastojci:

1 gotova kora (mogu i piškote)

300 g crne čokolade za kuvanje

500 g maskarpone sira ili bilo koji kremasti neslani sir

200 ml slatke pavlake,

čokoladne mrvice za ukrašavanje.

Priprema:

Koru preseći na dva dela ili poređati piškote u dublji pleh obložen pek papirom. Čokoladu za kuvanje otopiti na laganoj temperaturi. Dok se topi, koru malo isprskajte vodom, mlekom ili sokom (ili natopite piškote).

Dobro umutiti hladnu slatku pavlaku mikserom. U posebnoj posudi žicom izmutiti sir, pa dodati pola prohlađene čokolade (ne sme da bude vruća). Izmutite, pa dodajte ostatak čokolade i sve lepo sjedinite. Jednu četvrtinu ostavite sa strane, a ostatak pomešajte sa 3/4 umućene slatke pavlake i lepo izmešajte.

Krem sipajte preko kore, poravnajte, pa kašičicom naizmenično ređajte krem pa slatku pavlaku. Kašičicom sve lagano spojite i pospite čokoladnim mrvicama.

