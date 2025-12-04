Čokoladna torta od 3 sastojka: Bez pečenja, gotova za tren – pojede se još brže

Čokoladno čudo! Ova torta od 3 sastojka je najsočnija poslastica koju ćete probati, a gotova je za manje od pola sata.

Čista čokoladna magija! Bez brašna i komplikacija – ovo je torta od 3 sastojka koja osvaja na prvi zalogaj.

Čokoladna torta od samo tri sastojka i to bez brašna, koja je pritom gotova za pola sata je definitivno jedno od boljih rešenja za dezert. Ne možete brže, jeftinije i lakše napraviti tortu nego što vam mi preporučujemo.

Ovo je recept za čokoladnu tortu koja sadrži samo tri sastojka, ali ne i brašno, te ne morate da strepite da ćete se ugojiti.

Evo recepta za ovo čudo od poslastice!

Sastojci:

100 g maslaca,

8 jaja,

500 g čokolare (isitnjene u komadiće).

Priprema:

Zagrejte rernu na 180 stepeni Celzijusa. Podmažie pleh maslacem i prekrijte ga papirom za pečenje. Dok se rerna zagreva u velikoj posudi mutite mikserom jaja sve dok se smesa ne duplira, oko pet minuta. Stavite čokoladu, možete dodati i pola kašičice soli i maslac u posudu i sve istopiti na rignli. Smesi dodajite jaja, ali malo po malo uz konstantno mešanje dok ne provri. Tako pripremljenu smesu prespite u pleh i pecite oko pola sata do 45 minuta. Pre serviranja torta mora dobro da se ohadi.

Saveti za serviranje i varijacije

Iako je ova torta čokoladno savršenstvo sama po sebi, njena jednostavnost dozvoljava vam da je lako prilagodite i ukrasite. Pre nego što je isečete, možete je posuti kakao prahom ili šećerom u prahu – tako će izgledati profesionalno i elegantno!

Za dodatnu svežinu, poslužite je uz sveže crveno voće (poput malina ili jagoda) i kuglu vanilin sladoleda. Ako želite da se malo odmaknete od stroga tri sastojka, možete dodati kašičicu vanilin ekstrakta u smesu ili prstohvat cimeta pre pečenja, što će joj dati posebnu aromu

Prijatno!

