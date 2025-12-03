Čokoladne kuglice s orasima koje nestaju s tanjira – savršena poslastica gotova za 10 minuta

Ako tražite desert koji oduševljava i izgledom i okusom, ove čokoladne kuglice s orasima su pravi izbor. Priprema je brza, jednostavna i ne zahteva pećnicu – savršeno za trenutke kada želite nešto posebno bez kompliciranja.
Sastojci koji su vam potrebni
- 200 g sitno naseckanih oraha
- 180 g tamne čokolade
- 100 g mlevenih čajnih keksića
- 100 g smeđeg šećera
- 60 g slatke pavlake
- 30 ml meda
- 1 žlica biljnog ulja
- prstohvat soli
Pro savjet: Tostirajte orahe na tiganju pre seckanja – aroma će biti intenzivnija, a ukus bogatiji.
Priprema u 4 koraka i za 10 minuta
Povežite suve i tečne sastojke: Pomešajte orahe, kekse i smeđi šećer. Dodajte med i pavlaku, mešajte dok se ne stvori kompaktna smesa.
Oblikujte kuglice: Upotrijebite kašiku smese za svaku kuglicu, stavite ih na papir za pečenje i stavite u zamrzivač na 30 minuta.
Čokoladni preliv: Rastopite čokoladu s uljem u mikrotalasnoj ili na pari. Umočite ohlađene kuglice u čokoladu i otresite višak.
Završni dodir: Pospite prstohvatom soli i po želji dodatnim orasima, vratite u frižider dok se čokolada potpuno ne stisne.
Zašto ćete ih obožavati
Brzo i praktično: Ne palite rernu, a rezultat je impresivan, pravi praznični.
Vizuelni užitak: Sjajna čokolada i hrskavi orašasti komadići mame pogledom.
Ukus: Kombinacija tamne čokolade, oraha i meda pruža bogat, sladak i sofisticiran okus.
Ove čokoladne kuglice s orasima su idealne za poslastičarnice kod kuće, brze poklone ili spontani užitak. Svaka kuglica skriva savršenu harmoniju tekstura i ukusa koja nestaje u tren oka.
Isprobajte ovaj recept i uverite se zašto su čokoladne kuglice s orasima jednostavno neodoljive – brz i ukusan desert koji ćete praviti iznova.
