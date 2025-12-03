Čokoladne kuglice s orasima koje nestaju s tanjira – savršena poslastica gotova za 10 minuta

Isprobajte ovaj recept i uverite se zašto su čokoladne kuglice s orasima jednostavno neodoljive – brz i ukusan desert koji ćete praviti iznova.

Ako tražite desert koji oduševljava i izgledom i okusom, ove čokoladne kuglice s orasima su pravi izbor. Priprema je brza, jednostavna i ne zahteva pećnicu – savršeno za trenutke kada želite nešto posebno bez kompliciranja.

Sastojci koji su vam potrebni

200 g sitno naseckanih oraha

180 g tamne čokolade

100 g mlevenih čajnih keksića

100 g smeđeg šećera

60 g slatke pavlake

30 ml meda

1 žlica biljnog ulja

prstohvat soli

Pro savjet: Tostirajte orahe na tiganju pre seckanja – aroma će biti intenzivnija, a ukus bogatiji.

Priprema u 4 koraka i za 10 minuta

Povežite suve i tečne sastojke: Pomešajte orahe, kekse i smeđi šećer. Dodajte med i pavlaku, mešajte dok se ne stvori kompaktna smesa.

Oblikujte kuglice: Upotrijebite kašiku smese za svaku kuglicu, stavite ih na papir za pečenje i stavite u zamrzivač na 30 minuta.

Čokoladni preliv: Rastopite čokoladu s uljem u mikrotalasnoj ili na pari. Umočite ohlađene kuglice u čokoladu i otresite višak.

Završni dodir: Pospite prstohvatom soli i po želji dodatnim orasima, vratite u frižider dok se čokolada potpuno ne stisne.

Zašto ćete ih obožavati

Brzo i praktično: Ne palite rernu, a rezultat je impresivan, pravi praznični.

Vizuelni užitak: Sjajna čokolada i hrskavi orašasti komadići mame pogledom.

Ukus: Kombinacija tamne čokolade, oraha i meda pruža bogat, sladak i sofisticiran okus.

Ove čokoladne kuglice s orasima su idealne za poslastičarnice kod kuće, brze poklone ili spontani užitak. Svaka kuglica skriva savršenu harmoniju tekstura i ukusa koja nestaje u tren oka.

