Čokoladni kolač „na šoljice“ – toliko je jednostavno, brzo i pre svega ukusno, pravićete ga svaki dan

Ovaj čokoladni kolač se priprema brzo i bez komplikacija, a ukus uvek obara sa nogu.

Čokoladni kolač „na šoljice“ – toliko je jednostavno, brzo a pre svega ukusno, pravićete ga svaki dan.

Ovaj kolač se priprema brzo i bez komplikacija, pa ćete ga praviti sa zadovoljstvom kad god poželite nešto slatko. Idealan je uz popodnevnu kafu ili omiljeni topli napitak.

Sastojci:

– 2 jajeta

– 2 šolje (od 2 dl) rendanih jabuka ili šargarepe

– 1 šolja šećera * 1 šolja griza

– 1 šolja mlevenih oraha, lešnika ili badema

– 1 šolja mleka

– 0,5 šolje ulja

– 1 kašika kakaoa

– 1 kesica praška za pecivo

– 100 g višanja (nije obavezno)

Glazura:

– 100 g čokolade

– 70 g maslaca

Priprema:

1. Jaja dobro umutiti sa šećerom. Dodati mleko, ulje i kakao i sve dobro sjediniti. Nakon toga dodati jabuke, orahe, griz, prašak za pecivo i višnje (može i bez njih) i sve lagano promešati da se sastojci sjedine.

2. Dobijenu masu sipati u pripremljen kalup i peći na 180 stepeni.

3. Topao kolač preliti glazurom od maslaca i čokolade istopljenih na pari.

Seći i poslužiti hladno.

Ovaj čokoladni kolač „na šoljice“ pravi je dokaz da jednostavnost često donosi najbolje rezultate. Bez mnogo muke i posebnih sastojaka, dobićete sočan, ukusan i mirisan desert koji će osvojiti sve ukućane. Kombinacija kakaoa, orašastih plodova i rendanih jabuka ili šargarepe daje mu divnu teksturu i bogat ukus, dok čokoladna glazura dodaje pravi završni dodir.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

