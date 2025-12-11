Čokoladni kolač „na šoljice“ – toliko jednostavno, brzo i pre svega ukusno, pravićete ga svaki dan

Čokoladni kolač „na šoljice“ – toliko je jednostavno, brzo a pre svega ukusno, pravićete ga svaki dan.
Ovaj čokoladni kolač se priprema brzo i bez komplikacija, pa ćete ga praviti sa zadovoljstvom kad god poželite nešto slatko. Idealan je uz popodnevnu kafu ili omiljeni topli napitak.
Sastojci:
– 2 jajeta
– 2 šolje (od 2 dl) rendanih jabuka ili šargarepe
– 1 šolja šećera * 1 šolja griza
– 1 šolja mlevenih oraha, lešnika ili badema
– 1 šolja mleka
– 0,5 šolje ulja
– 1 kašika kakaoa
– 1 kesica praška za pecivo
– 100 g višanja (nije obavezno)
Glazura:
– 100 g čokolade
– 70 g maslaca
Priprema:
1. Jaja dobro umutiti sa šećerom. Dodati mleko, ulje i kakao i sve dobro sjediniti. Nakon toga dodati jabuke, orahe, griz, prašak za pecivo i višnje (može i bez njih) i sve lagano promešati da se sastojci sjedine.
2. Dobijenu masu sipati u pripremljen kalup i peći na 180 stepeni.
3. Topao kolač preliti glazurom od maslaca i čokolade istopljenih na pari.
Seći i poslužiti hladno.
Ovaj čokoladni kolač „na šoljice“ pravi je dokaz da jednostavnost često donosi najbolje rezultate. Bez mnogo muke i posebnih sastojaka, dobićete sočan, ukusan i mirisan desert koji će osvojiti sve ukućane. Kombinacija kakaoa, orašastih plodova i rendanih jabuka ili šargarepe daje mu divnu teksturu i bogat ukus, dok čokoladna glazura dodaje pravi završni dodir.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
