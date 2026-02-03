„Crna baba“: Neodoljivo sočan moldavski kolač – svi će tražiti parče više!

„Crna baba“ ili „Baba Neagra“ tradicionalni je kolač koji potiče iz Moldavije, a slične verzije odavno žive i na našim trpezama.

Baba Neagră ili „crna baba“ je sočan, taman kolač pun oraha i kakaa, mirisan, mekan i savršen uz kafu ili čaj.

Postoje kolači koji nisu samo desert, već i uspomena. „Baba Neagra“, kod nas često poznata kao „crna baba“, tradicionalni je kolač koji potiče iz Moldavije, a slične verzije odavno žive i na našim trpezama.

Ovaj kolač se u Moldaviji tradicionalno peče u peći na drva – potrebno je oko dva i po sata da se peć zagreje, a zatim se kolač peče čak 10 sati! Dug i spor proces je ono što baba neagri daje jedinstvenu teksturu i izgled, kažu iskusni poznavaoci. Ipak, postoje i jednostavniji i brži recepti koje vam mi danas donosimo.

To je onaj tip kolača koji se pravi od svega pomalo, ali kada se spoji, dobije se savršeno bogata, tamna i sočna struktura, prenosi informer.rs.

Njena tajna je u kombinaciji kakaa, oraha i blage karamel note, uz teksturu koja je negde između biskvita i sočnog kolača.

Nije previše slatka, a dovoljno je aromatična da se jede i bez preliva. Ipak, uz malo praha šećera, čokoladni preliv ili kuglu sladoleda, postaje prava mala poslastičarska zvezda.

Sastojci:

Za kolač:

4 jaja

200 g šećera

1 vanilin šećer

200 ml mleka

150 ml ulja (ili otopljenog putera)

250 g brašna

1 prašak za pecivo

2 do 3 kašike kakaa (po ukusu)

150 g mlevenih oraha (ili seckanih)

prstohvat soli

1 kašičica cimeta ili malo ruma za aromu (po želji)

Za posipanje / dekoraciju:

šećer u prahu

(opciono) čokoladna glazura ili preliv od čokolade

Priprema:

Uključite rernu na 180 stepeni. Podmažite pleh ili kalup (npr. 20×30 cm) i pospite brašnom ili obložite papirom za pečenje. Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok masa ne postane svetla i penasta.

Sipajte mleko i ulje (ili puter) i kratko promešajte. U posebnoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo, kakao i so. Postepeno dodajte u smesu, mešajući dok se sve ne sjedini.

Na kraju umešajte mlevene/seckane orahe. Po želji dodajte malo cimeta ili ruma. Sipajte smesu u kalup i pecite 30-40 minuta, u zavisnosti od rerne.

Proverite čačkalicom – ako izađe suva, kolač je gotov. Ostavite kolač da se prohladi, zatim pospite šećerom u prahu ili prelijte čokoladom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com