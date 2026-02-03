„Crna baba“: Neodoljivo sočan moldavski kolač – svi će tražiti parče više!

Baba Neagră ili „crna baba“ je sočan, taman kolač pun oraha i kakaa, mirisan, mekan i savršen uz kafu ili čaj.
Postoje kolači koji nisu samo desert, već i uspomena. „Baba Neagra“, kod nas često poznata kao „crna baba“, tradicionalni je kolač koji potiče iz Moldavije, a slične verzije odavno žive i na našim trpezama.
Ovaj kolač se u Moldaviji tradicionalno peče u peći na drva – potrebno je oko dva i po sata da se peć zagreje, a zatim se kolač peče čak 10 sati! Dug i spor proces je ono što baba neagri daje jedinstvenu teksturu i izgled, kažu iskusni poznavaoci. Ipak, postoje i jednostavniji i brži recepti koje vam mi danas donosimo.
To je onaj tip kolača koji se pravi od svega pomalo, ali kada se spoji, dobije se savršeno bogata, tamna i sočna struktura, prenosi informer.rs.
Njena tajna je u kombinaciji kakaa, oraha i blage karamel note, uz teksturu koja je negde između biskvita i sočnog kolača.
Nije previše slatka, a dovoljno je aromatična da se jede i bez preliva. Ipak, uz malo praha šećera, čokoladni preliv ili kuglu sladoleda, postaje prava mala poslastičarska zvezda.
Sastojci:
Za kolač:
- 4 jaja
- 200 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 200 ml mleka
- 150 ml ulja (ili otopljenog putera)
- 250 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- 2 do 3 kašike kakaa (po ukusu)
- 150 g mlevenih oraha (ili seckanih)
- prstohvat soli
- 1 kašičica cimeta ili malo ruma za aromu (po želji)
Za posipanje / dekoraciju:
- šećer u prahu
- (opciono) čokoladna glazura ili preliv od čokolade
Priprema:
Uključite rernu na 180 stepeni. Podmažite pleh ili kalup (npr. 20×30 cm) i pospite brašnom ili obložite papirom za pečenje. Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok masa ne postane svetla i penasta.
Sipajte mleko i ulje (ili puter) i kratko promešajte. U posebnoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo, kakao i so. Postepeno dodajte u smesu, mešajući dok se sve ne sjedini.
Na kraju umešajte mlevene/seckane orahe. Po želji dodajte malo cimeta ili ruma. Sipajte smesu u kalup i pecite 30-40 minuta, u zavisnosti od rerne.
Proverite čačkalicom – ako izađe suva, kolač je gotov. Ostavite kolač da se prohladi, zatim pospite šećerom u prahu ili prelijte čokoladom.
