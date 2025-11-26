Čudo kolač za 5 minuta: Samo 3 sastojka, a mekši i sočniji nego što ste ikada probali

Kolač za 5 minuta je čudo! 3 sastojka, bez pečenja, a ukusan kao iz najbolje poslastičarnice. Isprobajte recept koji je hit na mrežama!

Čudo kolač za 5 minuta: recept koji osvaja! Samo 3 sastojka, a ukus kao iz najskuplje poslastičarnice. Može ga napraviti svako!

Po društvenim mrežama već neko vreme kruži odličan recept za kolač za 5 minuta koji zahteva samo 3 sastojka, a mogu ga uspešno pripremiti i potpuni kulinarski amateri. Ovaj hit desert je savršen za iznenadne goste ili kada vas uhvati neodoljiva želja za slatkim, a ne želite da provedete sate u kuhinji.

Možete ga praviti sa različitim sokovima i tako dobiti kolače drugih boja i ukusa, što ga čini idealnim za svaku priliku!

Sastojci:

100 g šećera

1 litar soka ili 5 čaša ( može biti od pomorandže, ili sok od višanja)

120 g kukuruznog skroba (1 šolja)

kokos za ukrašavanje (opciono)

Priprema: 5 minuta i gotovo

Priprema ovog kolača je brža od bilo kog pudinga!

Stavite šerpu na ringlu, sipajte 5 čaša soka i lagano zagrevajte.

Zatim dodajte kukuruzni skrob i mešajte dok se ne istopi.

Dodajte i šećer pa zagrevajte dok ne dobijete gustu masu kao za puding. Ključ je u stalnom mešanju kako bi se izbegle grudvice.

Hlađenje i serviranje

Zatim stavite smesu u kalupe oblika po želji, koje ste prethodno nakvasili vodom. Ostavite da se malo ohladi i stegne. Kada izvadite kolač iz kalupa uvaljajte u kokos i služite, piše Stil.

Savet: Kalupe kvasite hladnom vodom, to garantuje da će se kolač lako izvaditi!

Ovaj kolač nije samo brza poslastica, već dokaz da se uz malo truda i pravih sastojaka može dobiti rezultat koji oduševljava – praktičan, pristupačan i neodoljiv.

Prijatno!

