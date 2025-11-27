Čupavci sa kokosom duplo jeftiniji od onih klasičnih: Jednako neodoljivi i mekani, a posni na vodi

Posni čupavci sa kokosom na vodi. Duplo jeftiniji, a jednako ukusni i sočni – ovo je recept koji morate probati!

Čupavci sa kokosom koji su duplo jeftiniji od onih klasičnih, a tako sočni i ukusni da niko ne zna da su posni!

Kada pomislite na klasične, mekane i sočne kolače iz detinjstva, čupavci sa kokosom vam verovatno prvi padaju na pamet. Oni su sinonim za prazničnu trpezu, slavlja i porodična okupljanja. Međutim, spremanje omiljenih poslastica često podrazumeva mnogo skupih sastojaka i muke, posebno kada morate da pripremate posne varijante.

Imamo sjajnu vest za vas!

Otkrili smo recept za čupavce sa kokosom koji ne zahtevaju mleko, jaja, niti puter! Toliko su dobri, sočni i ukusni da ćete poželeti da stavite odmah duplu meru. Najbolje od svega? Ovi čupavci sa kokosom su posni na vodi, što ih čini duplo jeftinijim od klasičnih, mrsnih varijanti, a potpuno su jednako neodoljivi i mekani.

Spremite se za najbolji, a najjeftiniji recept za omiljeni kolač!

Potrebno je:

200 g brašna

400 g šećera

400 ml vode

50 g griza

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

100 g kokosovog brašna

50 g kakao praha

1 kašika alkoholnog širćeta

Priprema:

Pomešajte u činiji sve suve sastojke: pšenično brašno, griz, šećer, prašak za pecivo i vanilin šećer. Potom dodajte 200 ml vode i kašiku alkoholnog sirćeta. Umutite dobro sve sastojke pa sipajte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 200 stepeni, dok se patišpanj ne odvoji od ivice pleha.

VAŽNO: Sačekajte da se ohlađen kolač u potpunosti ohladi pre sečenja na kocke.

Preliv koji čini magiju

Sipajte u šerpu preostalih 200 mililitara vode, dodajte 200 grama šećera i kakao praha. Stavite na ringlu da se kuva. Čim proključa, skinite sa ringle i obavezno ostavite da se malo ohladi – preliv ne sme biti vreo.

Sipajte kokosovo brašno u dubok tanjir. Spuštajte kocke patišpanja viljuškom u preliv od vode, šećera i kakao praha, pa ih odmah zatim uvaljajte u posudu sa kokosovim brašnom.

Vaši posni čupavci sa kokosom su spremni. Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com