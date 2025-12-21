Čuvena vodena torta: Najjeftiniji recept iz Jugoslavije ponovo osvaja – lako se pravi, izdašna i preukusna

Nekada davno, u skoro svakoj svesci sa receptima u bivšoj državi, prvo mesto zauzimala je ova poslastica. Najjeftiniji recept iz Jugoslavije nije zahtevao ni jaja, ni puter, ni mleko, a ipak je uspevao da nahrani celu porodicu i goste. Danas, kada cene namirnica divljaju, ova torta ponovo postaje hit u svakoj kuhinji jer nudi vrhunski ukus uz minimalna ulaganja.

Trik za savršen sirup

Glavna caka kod ovog kolača nije u testu, nego u zalivanju. Da ti kora ne bi bila gnjecava, obavezno poštuj pravilo: hladan kolač se preliva vrelim sirupom, ili obrnuto. Nikako nemoj oboje vrelo, jer ćeš dobiti kašu. Čim skuvaš vodu i šećer, pusti da „baci ključ“ par minuta da se malo zgusne, jer je to tajna koja ovoj torti daje taj prepoznatljiv, staklast izgled.

Kada kreneš da prelivaš, radi to polako, kašiku po kašiku. Ide ko podmazano kada pustiš biskvit da polako „popije“ svu tečnost.

Šta ti treba za biskvit i preliv?

Ovo je mera „sedmica“, sve ide po sedam, pa ne možeš da zaboraviš ni da hoćeš. Najjeftiniji recept iz Jugoslavije koristi samo osnovne namirnice koje svaka kuća ima u svakom trenutku.

Biskvit:

7 jaja (domaćih, ako može)

7 kašika šećera

7 kašika brašna

Malo praška za pecivo (po želji, da bolje nadođe)

Preliv (Sirup):

500 ml vode

200 g šećera

2 vanilin šećera (za onaj miris starinske kuhinje)

Priprema bez puno muke

Prvo umuti jaja i šećer dok ne postanu penasti. Lagano umešaj brašno i prašak za pecivo, pa izlij u pleh i peci dok ne porumeni. Dok se patišpanj hladi, skuvaj vodu sa šećerom i vanilom. Pusti priče o komplikovanim dekoracijama – ovaj kolač je najlepši takav kakav jeste, ogoljen i sočan.

Provereno radi ova kombinacija već decenijama i nema greške. Čim preliješ biskvit, ostavi ga da se dobro ohladi, najbolje u frižideru. Najjeftiniji recept iz Jugoslavije će te oduševiti jer je mekan kao duša i bukvalno se topi u ustima.

Nećete verovati koliko obična voda i šećer mogu da promene običan biskvit i pretvore ga u vrhunsku poslasticu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com