Da li je ovo jedini pravi recept za najbolju srpsku tortu? Tajna koju su naše bake ljubomorno čuvale

Znate li da recept za ovu čuvenu tortu prati i jedna zanimljiva priča?

Da li je ovo jedini pravi recept za najbolju srpsku tortu? Tajna koju se naše bake ljubomorno čuvale!

Legenda o čuvenoj Vasinoj torti vodi nas u Paraćin i priču o Vasi Čokrljanu, čoveku čija je ljubav prema supruzi inspirisala stvaranje ove prepoznatljive poslastice, prenosi nsuzivo.rs.

Prema predanju, Vasina torta datira još iz 1908. godine. Vasa Čokrljan živeo je sa suprugom Jelenom, koja je imala krhko zdravlje. Kada je Jelena zatrudnela, lekar ih je upozorio na moguće komplikacije koje bi porođaj mogao da donese, ugrožavajući nju i dete. Vasa, vođen ljubavlju i brigom, nije se predao – odlučio je da potraži najbolju medicinsku pomoć i otputovao je sve do Beča. Njegova upornost se isplatila, jer je Jelena, uz stručnu pomoć bečkih lekara, na svet donela zdravo dete i brzo se oporavila.

U znak zahvalnosti, Jelenina majka je pripremila posebnu tortu i nazvala je po svom zetu, Vasi. Tako je Vasina torta postala simbol verne ljubavi i posvećenosti, a u njenom ukusu uživamo i danas.

Recept za Vasinu tortu uključuje bogate sastojke koji joj daju prepoznatljiv ukus (kažu da je to tajna):

– 5 jaja

– 5 kašika šećera

– kašika brašna

– 6 kašika mlevenih oraha

Za fil:

– sedam žumanaca

– 170 g šećera

– 100 g čokolade

– 200 ml mlevenih oraha

– 100 ml mleka

– 150 g maslaca

– rendana kora pomorandže

Za šam:

– četiri belanceta

– 200 g šećera

– 120 ml vode

– prstohvat soli

Priprema:

Belanca izmiksati u čvrst šam sa šećerom, pa dodavati jedno po jedno žumance i sve dobro umutiti. Zatim umešati brašno i orahe, izliti u podmazan kalup, te peći u rerni na 180 stepeni oko 25 minuta. Žumanca pomešati sa sedam kašika šećera i kuvati na pari dok smesa ne počne da se zgušnjava.

Zatim dodati prethodno istopljenu čokoladu i koru pomorandže. Mleko zagrejati sa preostalim šećerom, preliti orahe i staviti sa strane. Maslac izmiksati mikserom, dodati smesu od žumanaca i orahe, mutiti još minut-dva, te ohladiti i rasporediti preko kore. Za šam skuvati sirup od šećera i vode, a belanca ulupati u šam sa malo soli. Pomešati i miksati još dva minuta. Ukrasiti tortu, ohladiti i poslužiti.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept za tortu!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com