Domaća šampita koja i dan danas osvaja srca – evo kako da ti uspe svaki put

Nema kolača koji toliko budi nostalgiju kao domaća šampita. Taj lagani, penasti fil i miris biskvita vraćaju nas u detinjstvo, na nedeljne ručkove kada je šampita bila kruna stola. Upravo zato domaća šampita i danas osvaja srca – jer spaja jednostavnost i emociju.
Da li ti se ovo dešavalo?
Koliko puta ti se desilo da šampita ne ispadne kako treba – fil se spusti, testo se prepeče ili se sve raspadne pri sečenju? Nema gore frustracije od toga da uložiš trud, a rezultat ne liči na onu savršenu šampitu iz poslastičarnice. Zato ti donosim proverene korake i trikove da domaća šampita uspe svaki put.
Recept za domaću šampitu
Sastojci:
- 6 belanaca
- 300 g šećera
- 150 ml vode
- 1 vanilin šećer
- 4 žumanca
- 4 kašike šećera
- 4 kašike brašna
- 1 prašak za pecivo
Priprema:
1. Biskvit: Umutiti žumanca sa šećerom, dodati brašno i prašak za pecivo. Sipati u pleh obložen papirom i peći na 180°C oko 15 minuta.
2. Sirup: U šerpu staviti šećer i vodu, kuvati dok se ne dobije gust sirup (probaj kap u vodi – treba da se formira kuglica).
3. Fil: Umutiti belanca u čvrst sneg, pa polako dodavati vruć sirup uz stalno mućenje. Dodati vanilin šećer.
4. Spajanje: Na ohlađen biskvit rasporediti fil, poravnati i ostaviti da se stegne.
5. Sečenje: Oštrim nožem umočenim u vrelu vodu – tako se fil neće lepiti i dobićeš uredne kocke.
Praktične varijante i rešenja
– Ako želiš laganiju verziju, koristi smeđi šećer ili dodaj par kapi limuna u fil.
– Za moderniji twist, biskvit možeš zameniti lisnatim testom.
– Ako voliš kontrast, pospi šampitu rendanom čokoladom ili kokosom.
Najčešća pitanja o šampiti:
Zašto mi fil padne nakon hlađenja?
- Najčešće zato što sirup nije dovoljno gust ili belanca nisu dovoljno umućena.
Mogu li da pravim šampitu bez sirupa?
- Može, ali neće imati onu karakterističnu stabilnost i sjaj.
Koliko dugo šampita može da stoji?
- Najlepša je u roku od 24 sata – tada je fil najpenastiji.
Može li se zamrznuti?
- Ne preporučuje se, jer fil gubi teksturu.
Sećaš se onog trenutka kada si prvi put probao savršenu šampitu – laganu, penastu, kao oblak? E pa, upravo takav osećaj možeš da ponoviš kod kuće, svaki put. Domaća šampita nije samo kolač, ona je mali ritual koji okuplja porodicu i vraća osmeh na lice. Kada jednom savladaš recept, svaki zalogaj biće podsetnik da se najlepše stvari kriju u jednostavnim, domaćim poslasticama.
