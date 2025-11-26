Domaća šampita koja i dan danas osvaja srca – evo kako da ti uspe svaki put

 –  

Domaća šampita recept koji uvek uspeva – provereni koraci, saveti i trikovi za savršeno penast kolač koji osvaja srca generacijama.

Domaća šampita – recept koji uvek uspeva
Foto: Krstarica/AI

Nema kolača koji toliko budi nostalgiju kao domaća šampita. Taj lagani, penasti fil i miris biskvita vraćaju nas u detinjstvo, na nedeljne ručkove kada je šampita bila kruna stola. Upravo zato domaća šampita i danas osvaja srca – jer spaja jednostavnost i emociju.

Da li ti se ovo dešavalo?

Koliko puta ti se desilo da šampita ne ispadne kako treba – fil se spusti, testo se prepeče ili se sve raspadne pri sečenju? Nema gore frustracije od toga da uložiš trud, a rezultat ne liči na onu savršenu šampitu iz poslastičarnice. Zato ti donosim proverene korake i trikove da domaća šampita uspe svaki put.

Recept za domaću šampitu

Sastojci:

  • 6 belanaca
  • 300 g šećera
  • 150 ml vode
  • 1 vanilin šećer
  • 4 žumanca
  • 4 kašike šećera
  • 4 kašike brašna
  • 1 prašak za pecivo

Priprema:

 1. Biskvit: Umutiti žumanca sa šećerom, dodati brašno i prašak za pecivo. Sipati u pleh obložen papirom i peći na 180°C oko 15 minuta.

 2. Sirup: U šerpu staviti šećer i vodu, kuvati dok se ne dobije gust sirup (probaj kap u vodi – treba da se formira kuglica).

 3. Fil: Umutiti belanca u čvrst sneg, pa polako dodavati vruć sirup uz stalno mućenje. Dodati vanilin šećer.

 4. Spajanje: Na ohlađen biskvit rasporediti fil, poravnati i ostaviti da se stegne.

 5. Sečenje: Oštrim nožem umočenim u vrelu vodu – tako se fil neće lepiti i dobićeš uredne kocke.

Praktične varijante i rešenja

– Ako želiš laganiju verziju, koristi smeđi šećer ili dodaj par kapi limuna u fil.

– Za moderniji twist, biskvit možeš zameniti lisnatim testom.

– Ako voliš kontrast, pospi šampitu rendanom čokoladom ili kokosom.

Najčešća pitanja o šampiti:

Zašto mi fil padne nakon hlađenja?

  • Najčešće zato što sirup nije dovoljno gust ili belanca nisu dovoljno umućena.

Mogu li da pravim šampitu bez sirupa?

  • Može, ali neće imati onu karakterističnu stabilnost i sjaj.

Koliko dugo šampita može da stoji?

  • Najlepša je u roku od 24 sata – tada je fil najpenastiji.

Može li se zamrznuti?

  • Ne preporučuje se, jer fil gubi teksturu.

Sećaš se onog trenutka kada si prvi put probao savršenu šampitu – laganu, penastu, kao oblak? E pa, upravo takav osećaj možeš da ponoviš kod kuće, svaki put. Domaća šampita nije samo kolač, ona je mali ritual koji okuplja porodicu i vraća osmeh na lice. Kada jednom savladaš recept, svaki zalogaj biće podsetnik da se najlepše stvari kriju u jednostavnim, domaćim poslasticama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com