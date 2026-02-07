Domaće princes krofne, sočne i pune fila: Recept za tradicionalnu poslasticu koja se topi u ustima

Testo vam uvek splasne? Uz ovaj recept, vaše princes krofne će biti vazdušaste, hrskave i pune kremastog fila.

Želite princes krofne kao iz najbolje poslastičarnice? Evo recepta!

Svako ko voli kremaste kolače, neće odoleti princes krofnama. Mnoge mlade domaćice najradije kupuju gotove „princeze“ u poslastičarnici, jer im ne polazi za rukom da naprave hrskavo testo.

Trik je u tome da bi testo za „princeze“ trebalo staviti u već dobro zagrejanu rernu i ne otvarati vrata rerne dok krofne nisu ispečene – tako će biti iznutra vazdušaste, a spolja hrskave.

Iako je u današnje vreme popularno praviti princes krofne sa pudingom od vanile, naše bake su fil spravljale od mleka, žumanaca, šećera, brašna i vanil-šećera koji ovom kolaču daje posebnu aromu.

Sastojci za testo:

250 ml vode

100 ml ulja

150 gr brašna

1 prašak za pecivo

4 jajeta

Fil:

litar mleka

4 žumanca

5 kašika šećera

2 kesice vanilin šećera

5 kašika brašna

150 gr putera

Priprema:

Najpre napravite fil, jer će mu biti potrebno više vremena da se ohladi.

Umutite žumanca sa šećerom i brašnom, pa ulijte kafenu šoljicu hladnog mleka. Ostatak mleka stavite da provri, sipajte krem od žumanaca i kuvajte dok se ne zgusne. Ostavite da se ohladi, pa dodajte puter i vanilin šećer, i mutite mikserom dok krem ne postane gladak.

Dok se fil hladi, napravite testo za krofnice.

Sipajte vodu i ulje u šerpu, pa stavite da se kuva. Kad provri, sklonite sa vatre i dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Vratite na ringlu i brzo mešajte dok se masa ne zgusne i počne da se odvaja od ivica šerpe.

U prohlađeno testo dodajte jedno po jedno jaje, uz stalno mešanje. Špricem ili kašičicom formirajte krofnice, pa ih ređajte na pleh obloženom pek papirom.

Pecite krofnice u rerni zagrejanoj na 200 stepeni, pa kad budu gotove ostavite ih da se ohlade.

Ohlađene krofnice rasecite, nafilujte kremom i, po želji, pospite šećerom u prahu.

Tajne savršenog uspeha

Iako recept deluje jednostavno, male finese prave veliku razliku između prosečnih i onih vrhunskih krofni koje se pamte. Ključ je u strpljenju i poštovanju temperature sastojaka kako bi hemija u testu i filu odradila svoje.

Da bi vaše princes krofne uvek bile besprekorne, pridržavajte se ovih pravila:

Jaja sobne temperature: Nikada ne dodajte jaja direktno iz frižidera u testo; dozvolite im da odstoje na sobnoj temperaturi kako bi krofne bile vazdušastije.

Nikada ne dodajte jaja direktno iz frižidera u testo; dozvolite im da odstoje na sobnoj temperaturi kako bi krofne bile vazdušastije. Čvrstina fila: Fil mora biti potpuno hladan pre nego što u njega umutite puter, jer će u suprotnom postati previše mekan i curiće iz krofni.

Fil mora biti potpuno hladan pre nego što u njega umutite puter, jer će u suprotnom postati previše mekan i curiće iz krofni. Zlatno pravilo rerne: Najvažnije je da rernu ne otvarate nijednom tokom pečenja, jer i najmanji ulazak hladnog vazduha može dovesti do toga da krofne splasnu i ostanu žilave.

Kada dođe vreme za serviranje, preporučuje se da ih punite neposredno pre iznošenja na sto.

Na taj način će testo zadržati svoju prepoznatljivu hrskavost, dok će krem ostati svež i hladan, pružajući onaj savršeni kontrast ukusa koji ovu poslasticu čini kraljicom među kolačima.

