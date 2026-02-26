Ovako se pravi domaći Banini, mekan kao duša – jedna tura nikad nije dosta, a topi se u ustima

Domaći banini kolači su sve što vam treba za savršeno popodne. Oduševiće vas jednostavnost i miris detinjstva. Ispecite ih još danas.

Tražite keks koji miriše na bakinu kuhinju? Domaći banini kolači su odgovor, ali tajna njihove mekoće leži u jednom zaboravljenom koraku pripreme.

Mnogi greše jer misle da je puter bolji, a zapravo ključ leži u onome što su naše bake uvek imale u špajzu. Ostanite sa nama da vidite gde većina domaćica pravi grešku koja isuši testo.

Ništa ne može da zameni onaj trenutak kada starinski recept za kolače zamiriše iz rerne. Probali smo razne varijante, sa margarinom, sa maslacem, ali onaj pravi, prepoznatljiv šmek dobija se samo ako koristite svinjsku mast.

Ona testu daje prhkost koju nijedna moderna masnoća ne može da iskopira. Ljudi često beže od masti, ali verujte, ona pravi razliku između keksa koji se topi i onog koji lomite zubima.

Kako se prave domaći banini kolači?

Za prave banini kolače umutite jaja sa šećerom dok ne pobele, dodajte omekšalu mast i vanilu, pa postepeno umešajte brašno. Testo mora biti glatko, meko i dovoljno gusto da se lako istiskuje kroz špric direktno u pleh za pečenje.

Svi volimo to mekano čajno pecivo, ali često ispadne tvrdo kao kamen. Zašto? Zato što preterate sa brašnom. Testo mora da bude „živo“, da deluje kao da mu treba još brašna, ali nemojte dodavati. To je zamka. Ako preterate, dobićete tvrde biskvite umesto prhkih oblaka.

Sastojci koji su vam potrebni

Ne treba vam mnogo namirnica, verovatno već imate sve u kuhinji:

3 jaja (sobne temperature)

250g svinjske masti (mekane, ne otopljene)

200g šećera

2 kesice vanilin šećera

Oko 600g mekog brašna (tip 400)

Pola kesice praška za pecivo

Priprema je jednostavna, ali zahteva osećaj. Umutite jaja i šećer penasto. Dodajte mast i mutite dok se sve ne sjedini u fini krem. Tek onda dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Ovo testo sa mašću ne trpi dugo mešenje rukama jer se greje. Koristite mikser sa nastavcima za testo ili varjaču.

Kada punite špric, nemojte ga prepuniti. Istiskujte oblike – štanglice, ružice, šta god volite – direktno na pleh obložen papirom. Ostavite razmak jer će narasti. Pecite na 180 stepeni, ali pazite. Čim ivice blago porumene, vadite ih napolje. Toplota pleha će dovršiti posao dok se hlade. Ako čekate da celi potamne, biće prepečeni.

Ako tražite brzi slatkiš za iznenadne goste, ovi keksići od vanile su spas. Gotovi su za dvadeset minuta, a stoje danima u metalnoj kutiji i postaju sve lepši.

Često postavljana pitanja

1. Zašto su moji banini kolači tvrdi nakon pečenja?

Najčešći razlog je previše brašna u testu ili predugo pečenje. Banini moraju da ostanu svetli kada ih vadite iz rerne.

2. Mogu li koristiti puter umesto masti?

Možete, ali kolači neće biti toliko prhki i mekani. Mast daje specifičnu teksturu koja se topi u ustima, dok ih puter čini malo hrskavijim.

3. Kako se pravilno čuvaju banini kolači?

Najbolje ih je čuvati u metalnoj kutiji sa poklopcem na sobnoj temperaturi. Tako mogu da ostanu sveži i do dve nedelje.

Da li vam se nekad desilo da vam banini izgore spolja a ostanu živi unutra ili imate neki svoj trik za savršeno pečenje?

