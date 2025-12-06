Sjajno rešenje za nenajavljene goste: Torta “lenja žena”- vrhunski užitak za sve pare!

Video recept je podsećanje da bi se torta mogla praviti brzo i jednostavno. Ne morate biti lenji da biste napravili „Lenju ženu“

Video recept za sve početnike, u isto vreme i podsećanje da bi se torta „Lenja žena“ mogla praviti brzo i jednostavno, čak i kad iznenadni gosti vam se najave.

Brzu tortu brzo napravite, spakujete u frižider i dok se gosti raskomote torte je već spremna i fino ohlađena za posluženje, a ukus joj je odličan. Sjajan spoj slatkog i osvežavajuće kiselkastog ukusa.

Sastojci za tortu „Lenja žena“

500 gr šlaga u prahu

600 ml kisele ( mineralne ) vode

200 gr kisele pavlake ( vrhnje )

300 gr mlevenog keksa

300 gr smrznutih malina ( bilo koje crveno voće, a ko ne voli može da stavi bananice ili jafa keks )

200 gr eurokrema

Priprema:

Umutiti šlag i kiselu vodu. Dodati kiselu pavlaku pa sve opet umutiti. Podeliti na 3 dela.

U prvi dodati keks, izmešati.

U drugi dodati maline, izmešati.

U treći dodati eurokrem, izmešati.

Na tacnu staviti obruč od kalupa umotan u prijanjajuću foliju. Staviti, poravnati prvi sloj, od keksa, preko staviti sloj od malina, pa treći sloj od eurokrema.

Staviti u frižider ili ako žurite sat – dva u zamrzivač pa skinuti obruč i dekorisati po želji.

Ukoliko nemate obruč sve možete staviti u jednu šerpu u koju stavite kesu, sloj keksa, malina pa eurokrem.

Onda mora da ide u zamrzivač i kada se stegne duplo okrenuti na tacnu ili sa kesom preneti na tacnu pa pažljivo izvući ispod kesu. Torta se može posle odmah poslužiti.

