Eto kolača dok ste trepnuli! Sočne griz kocke s kokosom i čokoladom za koje vam čak ni mikser ne treba

Savršena poslastica za 15 minuta! Ove sočne griz kocke s kokosom i čokoladom su toliko ukusne da nestanu brže nego što se ohlade.

Ove prelepe griz kocke s kokosom i čokoladom napravićete na brzinu, bez muke, a sočnost i bogat ukus su zagarantovani.

Za ljubitelje brzih poslastica i kolača sa kokosom, ovo je pun pogodak! Ovaj kolač oduševiće vas zbog jednostavnosti pripreme, a veoma je bogatog ukusa.

Jedan je od onih kolača koji se brzo prave, a još brže nestanu!

Sastojci za koru:

2 jaja

100 gr šećera

200 gr brašna

50 gr kakaa

1 kesica praška za pecivo

200 ml mleka

100 ml ulja

Sastojci za fil:

1 litar mleka

150 gr šećera

7 kašika griza

200 gr kokosa

I još:

150 gr crne čokolade

3 kašike ulja

Priprema:

Prvo pripremite fil. Mleko stavite da provri, a šećer i griz sjedinite u odvojenoj posudi. Kada mleko provri sipajte sjedinjeni šećer i griz i mešajte dok se ne zgusne. Ovaj fil kuvajte par minuta, sve vreme mešajući da ne bi zagoreo. Sklonite sa šporeta, pa sipajte kokos i sjedinite. Ostavite sa strane da se hladi.

Jaja i šećer pomešajte žicom za mućenje (ili viljuškom) dok se sav šećer ne otopi. Nije potrebno dugotrajno mućenje jer vam sneg ne treba. U smesu sa jajima u mlazu, sve vreme mešajući žicom, dodajte mleko i ulje. U odvojenoj posudi sjedinite brašno, kakao i prašak za pecivo, tako da nema grudvica. U umućenu smesu sa jajima dodajte kašiku po kašiku suvih sastojaka i sve lagano sjedinite špatulom ili žicom.

Rernu zagrejte na 180 stepeni, a u pleh dimenzija 20×30 centimetara stavite papir za pečenje, pa ulijte polovinu mase za koru. Stavite da se peče 5 minuta. Potom izvadite koru i rasporedite sav fil, pa preko fila izlijte i drugu polovinu mase za koru. Vratite da se kolač peče još 25-30 minuta.

Čokoladu sa uljem otopite na pari i prelijte gotov kolač. Ostavite da se potpuno ohladi prvo na sobnoj temperaturi, a potom kolač možete držati u frižideru ili u hladnoj prostoriji. Prijatno!

Verovatno najbrži kolač sa pečenom korom koji ćete ikada probati! Kombinacija čokolade, kokosa i griza garantuje bogat, ali ne pretežak ukus. Pošto vam mikser ne treba, ceo proces je maksimalno pojednostavljen.

Idealan je za sve ljubitelje sočnih i brzih poslastica.

