Fantastičan arapski kolač koji nema brašna ni šećera, a pravi se za svega 10min: Tako je lako, a ništa ukusnije niste probali

Fantastični arapski kolač koji nema brašna ni šećera, a pravi se za svega 10min – tako je lako, a ništa ukusnije nista probali!

U poslednje vreme sve više ljudi vodi računa o zdravoj ishrani, pa su poslastice bez brašna, šećera i masnoće postale izuzetno popularne. Ovaj arapski kolač donosi bogatstvo ukusa bez dodatnih kalorija, pružajući savršen spoj zdravlja i uživanja.

Sastojci:

– 120 g ovsenih pahuljica

– 200 ml toplog mleka

– 2 jajeta

– 2 banane

– kašičica ekstrakta vanile (ili 1 kesica vanilinog šećera)

– 40 g kakao praha

– kašičica praška za pecivo

– orasi za posipanje

– čokoladne mrvice za posipanje

– 100 g čokolade

– 40 ml mleka

Priprema:

Sipajte ovsene pahuljice u činiju, prelijte toplim mlekom i ostavite da odstoje 10 minuta.

U drugoj posudi umutite jaja, dodajte izgnječene banane i vanilin šećer, pa dobro promešajte žicom. Dodajte kakao prah i prašak za pecivo, pa sjedinite smesu.

Dodajte ovsenim pahuljicama natopljenim mlekom i sve zajedno promešajte.

Smesu sipajte u kalup za pečenje obložen pek-papirom ili podmazan, pa pospite seckanim orasima, čokoladnim mrvicama ili rendanom čokoladom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 15-20 minuta.

Kada je kolač gotov, sitno iseckajte čokoladu i otopite je u 40 ml ključalog mleka uz mešanje, pa time prelijte kolač.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

