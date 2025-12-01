Gotov za samo 30 minuta: Izdašan i kremast kolač bez pečenja koji obara s nogu

Nekad je dovoljno samo pola sata da na sto doneseš radost. Kada nemaš vremena za rernu, a želiš desert koji izgleda raskošno i ima ukus domaće topline, tu je kolač bez pečenja. Jednostavan, kremast i izdašan – pravi dokaz da sreća može da se spremi brzo, bez komplikacija i uz minimum truda.
Kolači bez pečenja su pravi mali čarobnjaci u kuhinji. Ne zahtevaju komplikovane korake, a rezultat je desert koji izgleda kao da ste uložili mnogo truda. Ovaj recept je gotov za samo 30 minuta, a donosi savršenu kombinaciju kremaste teksture i bogatog ukusa.
Sastojci:
- 300 g keksa (plazma ili petit beurre)
- 100 g otopljenog putera
- 500 ml mleka
- 2 pudinga od vanile
- 200 g šećera
- 200 ml slatke pavlake
- 100 g čokolade za glazuru
Priprema:
- Usitnite keks i pomešajte ga sa otopljenim puterom. Utisnite smesu u kalup kao podlogu.
- Skuvajte puding u mleku sa šećerom i ostavite da se malo ohladi.
- Umutite slatku pavlaku i sjedinite je sa pudingom.
- Prelijte krem preko podloge od keksa.
- Otopite čokoladu i prelijte preko kolača.
- Ostavite u frižideru 20 minuta da se stegne.
Rezultat je kolač koji se topi u ustima, a priprema je toliko jednostavna da ga možete praviti i kada ste umorni ili u žurbi.
Kako da kolač prilagodite svom ukusu:
- Dodajte voće: banane, jagode ili maline za svežinu.
- Koristite integralni keks za zdraviju varijantu.
- Umesto čokolade, prelijte karamel sos.
- Za vegansku verziju: koristite biljno mleko i kokosovu pavlaku.
Kolač koji je spasio rođendan
Jedna domaćica je ispričala kako je zaboravila da uključi rernu pred rođendan svog sina. Ovaj kolač bez pečenja bio je njen spas – deca su ga obožavala, a gosti su tražili recept.
Zašto volimo kolače bez pečenja?
Prema istraživanju portala o kulinarstvu, preko 65% ljudi bira recepte bez pečenja kada su u žurbi. Najčešći razlog: jednostavnost i brza priprema.
Najčešća pitanja o kolaču bez pečenja
1. Koliko dugo kolač može da stoji u frižideru?
– Do 3 dana, pokriven folijom.
2. Mogu li da zamrznem kolač?
– Da, ali najbolje je pojesti ga svežeg.
3. Koji keks je najbolji?
– Plazma daje najbogatiji ukus, ali i petit beurre je odličan.
Kolač koji donosi osmeh za pola sata
Nema potrebe za komplikacijama – ovaj kolač bez pečenja je dokaz da se sreća može spremiti brzo i jednostavno. Isprobajte recept već danas i podelite radost sa onima koje volite.
