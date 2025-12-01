Gotov za samo 30 minuta: Izdašan i kremast kolač bez pečenja koji obara s nogu

Izdašan i kremast kolač bez pečenja, gotov za 30 minuta. Jednostavan recept koji donosi osmeh i ukusnu radost na vaš sto.

Nekad je dovoljno samo pola sata da na sto doneseš radost. Kada nemaš vremena za rernu, a želiš desert koji izgleda raskošno i ima ukus domaće topline, tu je kolač bez pečenja. Jednostavan, kremast i izdašan – pravi dokaz da sreća može da se spremi brzo, bez komplikacija i uz minimum truda.

Kolači bez pečenja su pravi mali čarobnjaci u kuhinji. Ne zahtevaju komplikovane korake, a rezultat je desert koji izgleda kao da ste uložili mnogo truda. Ovaj recept je gotov za samo 30 minuta, a donosi savršenu kombinaciju kremaste teksture i bogatog ukusa.

Sastojci:

300 g keksa (plazma ili petit beurre)

100 g otopljenog putera

500 ml mleka

2 pudinga od vanile

200 g šećera

200 ml slatke pavlake

100 g čokolade za glazuru

Priprema:

Usitnite keks i pomešajte ga sa otopljenim puterom. Utisnite smesu u kalup kao podlogu. Skuvajte puding u mleku sa šećerom i ostavite da se malo ohladi. Umutite slatku pavlaku i sjedinite je sa pudingom. Prelijte krem preko podloge od keksa. Otopite čokoladu i prelijte preko kolača. Ostavite u frižideru 20 minuta da se stegne.

Rezultat je kolač koji se topi u ustima, a priprema je toliko jednostavna da ga možete praviti i kada ste umorni ili u žurbi.

Kako da kolač prilagodite svom ukusu:

Dodajte voće: banane, jagode ili maline za svežinu.

Koristite integralni keks za zdraviju varijantu.

Umesto čokolade, prelijte karamel sos.

Za vegansku verziju: koristite biljno mleko i kokosovu pavlaku.

Kolač koji je spasio rođendan

Jedna domaćica je ispričala kako je zaboravila da uključi rernu pred rođendan svog sina. Ovaj kolač bez pečenja bio je njen spas – deca su ga obožavala, a gosti su tražili recept.

Zašto volimo kolače bez pečenja?

Prema istraživanju portala o kulinarstvu, preko 65% ljudi bira recepte bez pečenja kada su u žurbi. Najčešći razlog: jednostavnost i brza priprema.

Najčešća pitanja o kolaču bez pečenja

1. Koliko dugo kolač može da stoji u frižideru?

– Do 3 dana, pokriven folijom.

2. Mogu li da zamrznem kolač?

– Da, ali najbolje je pojesti ga svežeg.

3. Koji keks je najbolji?

– Plazma daje najbogatiji ukus, ali i petit beurre je odličan.

Kolač koji donosi osmeh za pola sata

Nema potrebe za komplikacijama – ovaj kolač bez pečenja je dokaz da se sreća može spremiti brzo i jednostavno. Isprobajte recept već danas i podelite radost sa onima koje volite.

