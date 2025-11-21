Gotov za tren, a posni! Ovo je najmekši kolač koji ćete ikada probati, oduševiće celu porodicu

Tajna savršene poslastice! Najmekši kolač na svetu je posni i gotov za manje od sat vremena – oduševite celu porodicu!
Ako želite da se zasladite, a nemate mnogo vremena za pripremu poslastica, čupavci su idealni.
U danima posta odlučite se za ovu podjednako ukusnu verziju recepta. Ostaće vam sveži i mekani i do nekoliko dana.
Sastojci:
Za koru:
- 300 g brašna ili 15 kašika
- 175 g šećera ili 10 punih kašika
- 70 g ulja ili 12 kašika
- 180 g vode ili 20 kašika
- 1 prašak za pecivo
Za fil:
- 100 ml vode
- 150 g šećera
- 100 g čokolade
- 2 kašike kakaa
- 200 g margarina
- 150 g kokosa
Priprema:
Najpre uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni. Dok se rerna greje, vi polako krenite sa pripremom tako što ćete dodavati jedan po jedan sastojak i to ovim redom: brašno, šećer, ulje, vodu i prašak za pecivo.
Umutite sve žicom za mućenje tako da nema grudvica, a zatim ostavite malo smesu da odstoji.
U pleh stavite papir za pečenje i preko njega nalijte smesu. Stavite pleh u rernu i smanjite temperaturu na 180 stepeni. Pecite oko pola sata, odnosno sve dok kora ne postane tamnožuta.
Za fil pomešajte vodu i šećer, pa stavite na vatru. Kada provri, dodajte margarin, čokoladu i kakao, pa mešajte dok se sve ne otopi i sjedini.
Sklonite fil i ostavite da se ohladi.
Koru secite u kocke, pa svaku kocku umočite u fil, pa u kokos.
Najlepši su kada malo odstoje.
Prijatno!
