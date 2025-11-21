Gotov za tren, a posni! Ovo je najmekši kolač koji ćete ikada probati, oduševiće celu porodicu

Recept koji je osvojio Balkan! Napravite posne čupavce za tren – ovo je najmekši kolač koji ostaje svež danima!

Tajna savršene poslastice! Najmekši kolač na svetu je posni i gotov za manje od sat vremena – oduševite celu porodicu!

Ako želite da se zasladite, a nemate mnogo vremena za pripremu poslastica, čupavci su idealni.

U danima posta odlučite se za ovu podjednako ukusnu verziju recepta. Ostaće vam sveži i mekani i do nekoliko dana.

Sastojci:

Za koru:

300 g brašna ili 15 kašika

175 g šećera ili 10 punih kašika

70 g ulja ili 12 kašika

180 g vode ili 20 kašika

1 prašak za pecivo

Za fil:

100 ml vode

150 g šećera

100 g čokolade

2 kašike kakaa

200 g margarina

150 g kokosa

Priprema:

Najpre uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni. Dok se rerna greje, vi polako krenite sa pripremom tako što ćete dodavati jedan po jedan sastojak i to ovim redom: brašno, šećer, ulje, vodu i prašak za pecivo.

Umutite sve žicom za mućenje tako da nema grudvica, a zatim ostavite malo smesu da odstoji.

U pleh stavite papir za pečenje i preko njega nalijte smesu. Stavite pleh u rernu i smanjite temperaturu na 180 stepeni. Pecite oko pola sata, odnosno sve dok kora ne postane tamnožuta.

Za fil pomešajte vodu i šećer, pa stavite na vatru. Kada provri, dodajte margarin, čokoladu i kakao, pa mešajte dok se sve ne otopi i sjedini.

Sklonite fil i ostavite da se ohladi.

Koru secite u kocke, pa svaku kocku umočite u fil, pa u kokos.

Najlepši su kada malo odstoje.

Prijatno!

