Gotov za tren, a posni! Ovo je najmekši kolač koji ćete ikada probati, oduševiće celu porodicu

Ako želite da se zasladite, a nemate mnogo vremena za pripremu poslastica, čupavci su idealni.

U danima posta odlučite se za ovu podjednako ukusnu verziju recepta. Ostaće vam sveži i mekani i do nekoliko dana.

Sastojci:

Za koru:

  • 300 g brašna ili 15 kašika
  • 175 g šećera ili 10 punih kašika
  • 70 g ulja ili 12 kašika
  • 180 g vode ili 20 kašika
  • 1 prašak za pecivo

Za fil:

  • 100 ml vode
  • 150 g šećera
  • 100 g čokolade
  • 2 kašike kakaa
  • 200 g margarina
  • 150 g kokosa

Priprema:

Najpre uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni. Dok se rerna greje, vi polako krenite sa pripremom tako što ćete dodavati jedan po jedan sastojak i to ovim redom: brašno, šećer, ulje, vodu i prašak za pecivo.

Umutite sve žicom za mućenje tako da nema grudvica, a zatim ostavite malo smesu da odstoji.

U pleh stavite papir za pečenje i preko njega nalijte smesu. Stavite pleh u rernu i smanjite temperaturu na 180 stepeni. Pecite oko pola sata, odnosno sve dok kora ne postane tamnožuta.

Za fil pomešajte vodu i šećer, pa stavite na vatru. Kada provri, dodajte margarin, čokoladu i kakao, pa mešajte dok se sve ne otopi i sjedini.

Sklonite fil i ostavite da se ohladi.

Koru secite u kocke, pa svaku kocku umočite u fil, pa u kokos.

Najlepši su kada malo odstoje.

Prijatno!

