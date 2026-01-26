Grci je drugačije zovu „pita sa pomorandžom“ – ovaj kolač je toliko dobar da se sam topi u ustima, a pravi se prosto.
Grčki kolač od pomorandže koji ćete obožavati!
Ako volite sočne i mirisne kolače, ovaj tradicionalni grčki desert će vas osvojiti na prvi zalogaj! Uz jednostavan recept, lako ćete napraviti poslasticu kojoj je teško odoleti, prenosi srpskainfo.com.
Sastojci:
– 500 g kora za pitu
– 4 jajeta
– 125 g šećera
– 350 g grčkog jogurta
– 280 ml ulja
– 3 kašike narendane kore od pomorandže
– 1,5 kašičica ekstrakta vanile
– 10 g praška za pecivo
– 400 g šećera u prahu
– 200 ml soka od pomorandže
Priprema:
Iscepkajte kore za pitu na sitne komade i ostavite ih da se prosuše. U činiji umutite jaja i šećer. Dodajte jogurt i kratko mutite, zatim sipajte ulje i nastavite mućenje. Dodajte narendanu koru pomorandže, vanilu i prašak za pecivo, pa sve još jednom kratko sjedinite mikserom.
Na kraju umešajte usitnjene kore i sipajte smesu u nauljen pleh dimenzija 20×30 cm. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 190°C oko 40 minuta. Ostavite kolač da se ohladi, a zatim ga izbockajte čačkalicom.
Za sirup, u šerpi pomešajte šećer u prahu, sok od pomorandže i 600 ml vode. Kuvajte na jakoj vatri dok ne proključa, zatim smanjite na srednju temperaturu i ostavite da ključa još 5 minuta. Po želji dodajte cimet ili kolutove pomrandže i kuvajte još 15 minuta.
Pažljivo prelijte sirup preko ohlađenog kolača i ostavite ga u frižideru preko noći da dobro upije.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
