Ako volite sočne i mirisne poslastice, ovaj tradicionalni kolač sa pomorandžom će vas osvojiti na prvi zalogaj – i Grci ga obožavaju.

Grci je drugačije zovu „pita sa pomorandžom“ – ovaj kolač je toliko dobar da se sam topi u ustima, a pravi se prosto.

Grčki kolač od pomorandže koji ćete obožavati!

Ako volite sočne i mirisne kolače, ovaj tradicionalni grčki desert će vas osvojiti na prvi zalogaj! Uz jednostavan recept, lako ćete napraviti poslasticu kojoj je teško odoleti, prenosi srpskainfo.com.

Sastojci:

– 500 g kora za pitu

– 4 jajeta

– 125 g šećera

– 350 g grčkog jogurta

– 280 ml ulja

– 3 kašike narendane kore od pomorandže

– 1,5 kašičica ekstrakta vanile

– 10 g praška za pecivo

– 400 g šećera u prahu

– 200 ml soka od pomorandže

Priprema:

Iscepkajte kore za pitu na sitne komade i ostavite ih da se prosuše. U činiji umutite jaja i šećer. Dodajte jogurt i kratko mutite, zatim sipajte ulje i nastavite mućenje. Dodajte narendanu koru pomorandže, vanilu i prašak za pecivo, pa sve još jednom kratko sjedinite mikserom.

Na kraju umešajte usitnjene kore i sipajte smesu u nauljen pleh dimenzija 20×30 cm. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 190°C oko 40 minuta. Ostavite kolač da se ohladi, a zatim ga izbockajte čačkalicom.

Za sirup, u šerpi pomešajte šećer u prahu, sok od pomorandže i 600 ml vode. Kuvajte na jakoj vatri dok ne proključa, zatim smanjite na srednju temperaturu i ostavite da ključa još 5 minuta. Po želji dodajte cimet ili kolutove pomrandže i kuvajte još 15 minuta.

Pažljivo prelijte sirup preko ohlađenog kolača i ostavite ga u frižideru preko noći da dobro upije.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com