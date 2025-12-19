Hit kolač gotov za 5 minuta: Ima samo 3 sastojka, a ukusan je kao iz najbolje poslastičarnice

Sve što vam treba za ovaj hit kolač su 3 sastojka i 5 minuta vremena. Savršen desert koji se pravi bez muke i pečenja.

Brz i neverovatno ukusan. Ovaj hit kolač je postao viralan jer se sprema lako, a nestaje sa stola u sekundi.

Po društvenim mrežama već neko vreme kruži odličan recept za hit kolač koji je gotov za samo 5 minuta koji zahteva samo 3 sastojka, a mogu ga uspešno pripremiti i potpuni kulinarski amateri. Ovaj hit desert je savršen za iznenadne goste ili kada vas uhvati neodoljiva želja za slatkim, a ne želite da provedete sate u kuhinji.

Možete ga praviti sa različitim sokovima i tako dobiti kolače drugih boja i ukusa, što ga čini idealnim za svaku priliku!

Sastojci:

100 g šećera

1 litar soka ili 5 čaša ( može biti od pomorandže, ili sok od višanja)

120 g kukuruznog skroba (1 šolja)

kokos za ukrašavanje (opciono)

Priprema: 5 minuta i gotovo

Stavite šerpu na ringlu, sipajte sok i lagano ga zagrevajte. Odmah dodajte skrob i šećer, pa mešajte sve vreme dok se masa ne zgusne. Cilj je da dobijete glatku, gustu smesu bez ijedne grudvice.

Čim provri i postane gusto kao puding, sklonite sa vatre.

Hlađenje i serviranje

Smesu izlijte u kalupe ili obične čaše koje ste prethodno nakvasili hladnom vodom – to je ključno da bi ovaj hit kolač kasnije sam „iskočio“ iz posude. Čim se malo prohladi i stegne, izvadite ga, bogato uvaljajte u kokos i servirajte.

Dobili ste desert koji je istovremeno lagan i neverovatno dekorativan.

Mali trikovi za još bolji ukus

Iako je recept sam po sebi savršen, ovaj hit kolač možete lako prilagoditi svom ukusu.

Ako koristite sok od narandže, u smesu narendajte malo korice za jaču aromu, a ako se odlučite za višnju, na dno kalupa možete staviti po jednu celu voćku pre nego što izlijete masu.

Takođe, umesto u kokos, ovaj desert možete uvaljati u mlevene orahe ili keks – tako ćete dobiti potpuno drugačiju teksturu koja podseća na najfinije starinske bombone.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com