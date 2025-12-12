Hit kolač gotov za 5 minuta: Samo 3 sastojka, a ukus je nemoguće opisati koliko je dobar

Internet je poludeo za ovim receptom – napravite hit kolač od 3 sastojka za samo 5 minuta! Mekan, sočan i ne može da ne uspe.

Svi pričaju o njemu! Hit kolač koji ne zahteva pečenje. Gotov je za 5 minuta, a ukus će vas oduševiti.

Po društvenim mrežama već neko vreme kruži odličan recept za kolač koji je gotov za samo 5 minuta koji zahteva samo 3 sastojka, a mogu ga uspešno pripremiti i potpuni kulinarski amateri. Ovaj hit desert je savršen za iznenadne goste ili kada vas uhvati neodoljiva želja za slatkim, a ne želite da provedete sate u kuhinji.

Možete ga praviti sa različitim sokovima i tako dobiti kolače drugih boja i ukusa, što ga čini idealnim za svaku priliku!

Sastojci:

100 g šećera

1 litar soka ili 5 čaša ( može biti od pomorandže, ili sok od višanja)

120 g kukuruznog skroba (1 šolja)

kokos za ukrašavanje (opciono)

Priprema: 5 minuta i gotovo

Priprema ovog kolača je brža od bilo kog pudinga!

Stavite šerpu na ringlu, sipajte 5 čaša soka i lagano zagrevajte.

Zatim dodajte kukuruzni skrob i mešajte dok se ne istopi.

Dodajte i šećer pa zagrevajte dok ne dobijete gustu masu kao za puding. Ključ je u stalnom mešanju kako bi se izbegle grudvice.

Hlađenje i serviranje

Zatim stavite smesu u kalupe oblika po želji, koje ste prethodno nakvasili vodom. Ostavite da se malo ohladi i stegne. Kada izvadite kolač iz kalupa uvaljajte u kokos i služite, piše Stil.

Savet: Kalupe kvasite hladnom vodom, to garantuje da će se kolač lako izvaditi!

Kreativne varijacije: 10 kolača iz jednog recepta

Velika prednost ovog hit kolač-a leži u njegovoj jednostavnosti, jer ga možete pretvoriti u deset različitih poslastica! Dovoljno je samo da promenite sok i način dekoracije:

Praznična čarolija: Umesto soka od pomorandže, koristite sok od mandarine i dodajte malo cimeta u prahu dok kuvate. Ukrasite kandiranom korom pomorandže.

Letnje osveženje: Koristite sok od višnje ili maline, a umesto kokosa, uvaljajte ohlađeni kolač u mlevene orahe ili listiće badema.

„Moka“ verzija: Skuvajte jaču kafu i koristite je umesto soka. Dodajte malo smeđeg šećera i ukrasite kakaoom u prahu.

Duple boje: Smesu podelite na dva dela: jedan napravite sa crvenim sokom (višnja), a drugi sa žutim (pomorandža). Sipajte jedan preko drugog u kalup da dobijete efekat dve boje.

Ovaj hit kolač je savršena baza za eksperimentisanje – budite maštoviti i napravite svoju omiljenu kombinaciju!

Prijatno!

