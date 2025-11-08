Hit kolač za 5 minuta: Samo 3 sastojka, a ukusan je kao iz najbolje poslastičarnice

Najbolji recept za kolač za 5 minuta koji postoji! Potrebna su samo 3 sastojka, a ukus je identičan najskupljim poslasticama. Može ga napraviti svako!
Po društvenim mrežama već neko vreme kruži odličan recept za kolač za 5 minuta koji zahteva samo 3 sastojka, a mogu ga uspešno pripremiti i potpuni kulinarski amateri. Ovaj hit desert je savršen za iznenadne goste ili kada vas uhvati neodoljiva želja za slatkim, a ne želite da provedete sate u kuhinji.
Možete ga praviti sa različitim sokovima i tako dobiti kolače drugih boja i ukusa, što ga čini idealnim za svaku priliku!
Sastojci:
- 100 g šećera
- 1 litar soka ili 5 čaša ( može biti od pomorandže, ili sok od višanja)
- 120 g kukuruznog skroba (1 šolja)
- kokos za ukrašavanje (opciono)
Priprema: 5 minuta i gotovo
Priprema ovog kolača je brža od bilo kog pudinga!
Stavite šerpu na ringlu, sipajte 5 čaša soka i lagano zagrevajte.
Zatim dodajte kukuruzni skrob i mešajte dok se ne istopi.
Dodajte i šećer pa zagrevajte dok ne dobijete gustu masu kao za puding. Ključ je u stalnom mešanju kako bi se izbegle grudvice.
Hlađenje i serviranje
Zatim stavite smesu u kalupe oblika po želji, koje ste prethodno nakvasili vodom. Ostavite da se malo ohladi i stegne. Kada izvadite kolač iz kalupa uvaljajte u kokos i služite, piše Stil.
Savet: Kalupe kvasite hladnom vodom, to garantuje da će se kolač lako izvaditi!
Prijatno!
