Hit na mrežama: Brzi kolač od jabuka sa pudingom od vanile – mekan kao duša i gotov za čas

Ovaj brzi kolač od jabuka sa pudingom je toliko mekan da se topi u ustima. Spreman za tili čas, jeftin i provereno uspeva svima.

Nema ničeg lepšeg od mirisa sveže pečenih jabuka i pudinga u kuhinji, zar ne? Ovaj brzi kolač od jabuka sa pudingom od vanile je mekan kao duša i pravi se za čas.

Sve što vam treba je nekoliko običnih sastojaka, par minuta pripreme i desert je spreman – mirisan, sočan i savršen za svaku priliku.

Sastojci:

3 jabuke

150 g maslaca (sobna temperatura)

100 g šećera

1 pakovanje vanilinog šećera

prstohvat soli

2 jaja

8 supenih kašika mleka

1 pakovanje pudinga od vanile

250 g brašna

3 kašičice praška za pecivo

malo maslaca za premazivanje kalupa

Priprema:

Pre nego što krenete da pravite kolač, zagrejte rernu na 180 stepeni. Potom ogulite jabuke i iseckajte ih na kockice.

U većoj posudi izmiksajte maslac, šećer, vanilin šećer i so. Mešajte sve dok ne dobijete kremastu smesu, a zatim dodajte jaja i mleko.

U drugoj posudi pomešajte puding od vanile, brašno i prašak za pecivo, a potom ih dodajte u kremastu smesu koju ste prethodno pripremili. Na kraju prespite isečenu jabuku u posudu.

Premažite kalup maslacem, a potom ulijte testo.

Kolač se peče oko 45 minuta na temperaturi od 180 stepeni.

Mali trikovi za još bolji ukus

Iako je ovaj kolač savršen sam po sebi, evo par stvari koje ga mogu podići na još viši nivo:

Pospite ga šećerom u prahu: Kada se malo prohladi, slobodno ga bogato pospite šećerom u prahu zamirisanim vanilom. Izgledaće kao iz najbolje poslastičarnice.

Dodajte malo cimeta: Ako volite onaj pravi jesenji miris, slobodno preko iseckanih jabuka pospite kašičicu cimeta pre nego što ih ubacite u testo.

Služite ga uz sladoled: Dok je kolač još uvek blago mlak, poslužite ga uz kuglu sladoleda od vanile. Taj spoj toplog biskvita i hladnog krema je nešto što se ne zaboravlja.

Neka odstoji (ako uspete): Verujte nam na reč, sutradan je još sočniji. Puding i jabuke se preko noći „povežu“ tako da kolač postane još mekši, ako uopšte preživi prvo veče.

Ovaj kolač od jabuka i pudinga je stvarno spas kad vam treba nešto brzo, a da nije samo „običan biskvit“. Mi ga obožavamo jer je sočan i sutradan, mada retko kad preostane ijedno parče.

Javite nam kako je vama ispao! Da li ste dodali nešto svoje ili ste se držali recepta? Pišite nam u komentarima, volimo da čujemo vaše utiske.

