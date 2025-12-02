Hit poslastica: Kremasta torta za koju vam ne trebaju jaja ni mleko, a ukus obara s nogu

Ova kremasta torta bez pečenja je hit! Posna, bez mleka i jaja, a gotova za 15 minuta. Recept koji je idealan za sve prilike

Nećete verovati da je posna – ova kremasta torta nema ni mleka ni jaja, a ukusom je bolja od većine koje ste probali. Napravite najbržu, najbogatiju tortu za tili čas!

Da li ste ikada probali tortu koja je toliko kremasta, bogata i zasitna, a da se pritom ne peče, ne sadrži mleko ni jaja? Ova poslastica postala je internet senzacija upravo zato što ruši sva pravila. Verujte nam, da ne znate da je posna, nikada ne biste rekli.

Reč je o ludoj torti bez pečenja, savršenom spoju nežne podloge od keksa i mlevenih lešnika i dva baršunasta krema – sa belom i crnom čokoladom. Ova torta je idealno rešenje za svečane prilike, post ili ako imate goste sa alergijama. A najbolje od svega je to što je gotova za tren! Ceo proces, od mešanja do slaganja, traje manje od 30 minuta, jer rerna nije potrebna!

Sastojci:

Donji sloj:

250 g mlevenog keksa

100 g mlevenih pečenih lešnika

100 g otopljenog margarina

100 g šećera u prahu

200 ml soka od pomorandže, sojinog ili bademovog mleka, koka – kole ili čaja

Krem I i II:

1l sojinog mleka

160 g pudinga sa ukusom vanile

6 kašika šećera

200 ml vode

150 g margarina

100 g šećera u prahu

55 g ili jedna kesica šlaga

50-60 ml mineralne ili obične hladne vode

200 g bele čokolade

100 g crne čokolade

150 g keksa u komadu

Dekoracija po izboru

Priprema:

Prvo skuvati puding. Sojino mleko sipati u šerpu i staviti na vatru da provri.

Posebno umutiti puding, šećer i vodu.

Zakuvati puding u mleko i mešati dok se ne zgusne.

Skloniti sa vatre, preko staviti foliju i ostaviti da se ohladi.

Pomešati mleveni keks, pečene, mlevene lešnike, šećer u prahu, otopljen margarin i sok od pomorandže i sve zajedno mešati dok se potpuno ne sjedini.

Obruč 26cm staviti na tacnu pa istresti celu masu od keksa.

Poravnati i ostaviti u frižider.

Otopiti crnu i belu čokoladu kada se puding ohladi.

Umutiti penasto margarin i šećer u prahu.

Umutiti ohlađen puding pa da postepeno dodavati margarinu i šećeru i sve mutiti.

Posebno umutiti šlag sa vodom pa i njega dodati kremu.

Krem podeliti na dva dela, pa u jedan dodati belu, a u drugi crnu čokoladu i svaki sjediniti.

Na koru naneti fil koji želite. Preko poslagati red keksa u komadu.

Nema potrebe da ga umačete u mleko ili sok, otpustiće. Ako žurite onda potapajte.

Preko staviti drugi krem.

Dekorisati po želji odmah ili sačekati da se torta stegne.

Prijatno.

(Alo)

