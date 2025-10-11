Hurmašice bolje nego bilo koje iz Bosne: Ovaj recept će vas oduševiti, uvek ispadaju mekane i sočne

Hurmašice bolje nego bilo koje iz Bosne.

Ovaj recept je dosta jednostavan tako da se hurmašice prave brzo, a uvek ispadaju veoma ukusne.

Sastojci: 2 jaja, 2 šolje šećera, 2 šolje ulja, brašno po potrebi, pola praška za pecivo.

Agda: 9 šoljica šećera, 11 šolja vode, 1 limun.

Priprema:

1. Umutiti jaja sa šećerom i uljem. Postepeno dodavati brašno i prašak za pecivo dok se ne dobije masa srednje tvrdoće. Od testa oblikujte loptice veličine oraha, malo ih spljoštite i pritisnite uz rendu (najmanje rupice). U suv pleh (nepodmazan) stavite hurmašice i pecite na 200-220 stepeni dok ne porumene.

2. Za to vreme napravite agdu tako što ćete šećer preliti vodom i dobro promiješati kašikom da se šećer rastopi. Dodajte sok od jednog limuna.

3. Pečene hurmašice prelijte hladnom (nekuvanom) agdom i poklopite.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

