Spremna dok trepnete. Ova oblanda sa tri različita i bogata fila je dokaz da najlepši kolači ne moraju da budu komplikovani!

Šokiraće vas koliko je lako, a koliko ukusno! Oblanda sa tri različita i bogata fila – recept za svaku priliku.

Ne morate provesti sate u kuhinji da biste napravili impresivan i bogat desert. Ova višebojna oblanda lepo izgleda kada se iseče, a kombinacija ukusa se svima dopada! Tajna je u tri potpuno različita, ali savršeno usklađena, fila. Prvi fil je voćni, drugi orašast, a treći kremast – zaista je svaki ukusniji od prethodnog!

Sastojci:

4 manje oblande

1. fil:

200 g suvih smokava

100 g suvog grožđa

Sok od 1 pomorandže

50 g šećera u prahu

2 fil:

200 g mlevenih oraha

100 ml vrućeg mleka

100 g šećera u prahu

1 kašika ruma

3. fil:

4 žumanaca

100 g šećera u prahu

Sok od 1/2 limuna

150 g margarina

Glazura:

100 g čokolade za kuvanje

3 kašike ulja

Priprema:

1. fil: smokve sitno iseckajte, dodajte suvo grožđe, sok od pomorandže i šećer i dobro sjedinite.

2. fil: pomešajte vruće mleko sa orasima, šećerom i rumom.

3. fil: žumanca kuvajte sa šećerom na pari dok ne dobijete gustu smesu, kad se ohladi dodajte sok od limuna i margarin i umutite mikserom.

Ređanje: Oblanda (filovati stranu sa malim kockama), 1. fil, oblanda, 2. fil, oblanda, 3. fil, oblanda.

Glazura: istopiti čokoladu sa uljem i preliti oblandu kada se stegne.

Kada se oblanda i glazura stegnu iseći na štangle.

Najslađe stvari su najjednostavnije

I eto, dragi naši kuvari – najbogatiji desert na stolu, stvoren bez stresa i previše vremena! Ova oblanda sa tri različita i bogata fila dokaz je da su najslađe stvari u životu uvek i najjednostavnije.

Kada je iznesete, budite spremni na komplimente; garantujemo da će svaki zalogaj oduševiti goste. Uživajte u savršenom spoju voća, oraha i kreme!

