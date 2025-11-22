Izmešate, namažete i gotovo! Oblanda sa tri različita i bogata fila, svaki ukusniji od prethodnog

Najbogatiji ukus u samo jednom zalogaju! Oblanda sa tri različita i bogata fila – idealan desert za svaku priliku.
Ne morate provesti sate u kuhinji da biste napravili impresivan i bogat desert. Ova višebojna oblanda lepo izgleda kada se iseče, a kombinacija ukusa se svima dopada! Tajna je u tri potpuno različita, ali savršeno usklađena, fila. Prvi fil je voćni, drugi orašast, a treći kremast – zaista je svaki ukusniji od prethodnog!
Sastojci:
- 4 manje oblande
1. fil:
- 200 g suvih smokava
- 100 g suvog grožđa
- Sok od 1 pomorandže
- 50 g šećera u prahu
2 fil:
- 200 g mlevenih oraha
- 100 ml vrućeg mleka
- 100 g šećera u prahu
- 1 kašika ruma
3. fil:
- 4 žumanaca
- 100 g šećera u prahu
- Sok od 1/2 limuna
- 150 g margarina
Glazura:
- 100 g čokolade za kuvanje
- 3 kašike ulja
Priprema:
1. fil: smokve sitno iseckajte, dodajte suvo grožđe, sok od pomorandže i šećer i dobro sjedinite.
2. fil: pomešajte vruće mleko sa orasima, šećerom i rumom.
3. fil: žumanca kuvajte sa šećerom na pari dok ne dobijete gustu smesu, kad se ohladi dodajte sok od limuna i margarin i umutite mikserom.
Ređanje: Oblanda (filovati stranu sa malim kockama), 1. fil, oblanda, 2. fil, oblanda, 3. fil, oblanda.
Glazura: istopiti čokoladu sa uljem i preliti oblandu kada se stegne.
Kada se oblanda i glazura stegnu iseći na štangle.
Najslađe stvari su najjednostavnije
I eto, dragi naši kuvari – najbogatiji desert na stolu, stvoren bez stresa i previše vremena! Ova oblanda sa tri različita i bogata fila dokaz je da su najslađe stvari u životu uvek i najjednostavnije.
Kada je iznesete, budite spremni na komplimente; garantujemo da će svaki zalogaj oduševiti goste. Uživajte u savršenom spoju voća, oraha i kreme!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com