Jedan pravi bapski recept za starinsku grilijaš oblandu: Lako je, brzo i prosto neodoljivo!

Pravi se za tren oka, a bolju grilijaš oblandu niste nikad probali!

Jedan pravi bapski recept za starinsku grilijaš oblandu – lako, brzo i prosto neodoljivo!

Ako tražite ukusan kolač koji se priprema za tren oka, ovaj recept za grilijaš je pravi izbor!

Ako postoji kolač koji nas u sekundi vrati u detinjstvo, za veliki sto u kuhinji i miris tek pečenih oraha – to je grilijaš oblanda. Bez modernih dodataka, bez komplikovanih postupaka, samo nekoliko osnovnih sastojaka i malo pažnje. Upravo ta jednostavnost je razlog zašto je ovaj “bapski” recept i danas neprevaziđen. Hrskava oblanda, karamela od šećera i maslaca, i obilje sveže mlevenih oraha spojeni su u desert koji nestaje sa tanjira brže nego što se napravi.

Idealna za praznike, slavlja, ali i obična popodneva kada želite da ugostite drage ljude sa stilom – baš onako kako su to radile naše bake.



Sastojci:

– 300 + 200 g šećera

– 250 g putera ili margarina

– 300 g oraha

– 3 jaja

– 2 oblande velikog lista

Priprema:

Grilijaš oblanda je onaj starinski kolač koji vraća mirise i ukuse detinjstva — hrskav, kremast i pun oraha. Priprema se brzo i jednostavno, a rezultat je poslastica kojoj niko ne može odoleti. Savršena je za nenajavljene goste, praznične trpeze ili trenutke kada poželite da zasladite dan nečim domaćim i toplim.

Jedan zalogaj ovog kolača dovoljan je da vas podseti zašto je bakinim receptima vreme i dalje naklonjeno.

