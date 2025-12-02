Jednom kad probate, gotovo je – ovo domaće medeno srce je 100 puta bolje od kupovnog

Ako ste od onih koji krišom kupuju medeno srce u prodavnici ovaj domaći kolač će vas potpuno očaratii. Jednom kada ga napravite, shvatićete da ništa ne može da zameni miris, sočnost i onu toplinu koja dolazi samo iz kućne kuhinje.

Istina je da je najlakše kupiti gotov slatkiš, ali domaća verzija ima neku posebnu čar – spoj jednostavnosti i ljubavi koji se oseti već pri prvom zalogaju.

Teško ćete pronaći nekoga ko ne voli čuveni kolač “medeno srce”, pa je upravo zbog toga ovaj recept prava stvar za sve sladokusce koji žele nešto brzo, sočno i neodoljivo.

Priprema je iznenađujuće jednostavna: pomešate sastojke, izlijete smesu, ispečete i gotovo! Ostatak je čista uživancija – mazanje omiljenog džema i prelivanje bogatom čokoladnom glazurom koja daje onaj poznati, prepoznatljiv šmek.

Rezultat? Kolač koji sečete, servirate…i već u sledećem trenutku shvatite se da tanjir prazni brže nego što ste stigli da izbrojite kriške!

Sastojci:

– 2 šolje brašna

– 1 šolja šećera

– 2 kašičice cimeta

– 1 kesica sode bikarbone

– 1 čaša vode

– 4 kašike džema od kajsije + za premazivanje kolača po želji

– 200 gr čokolade

– malo ulja ili margarina

Priprema:

U jednoj posudi pomešajte brašno, cimet, šećer i sodu bikarbonu, pa dodajte vodu i džem. Kad sve dobro izmešate, sipajte u pleh i pecite pola sata na 200 stepeni.

Kada je testo gotovo (možete proveriti čačkalicom), dok je još vruće, premažite džemom i pustite da se ohladi.

Potom napravite ganaž tako što ćete istopiti čokolade zajedno sa uljem ili margarinom. Potom čokoladu premažite preko kolača i pustite da se ohladi.

Prijatno i javite nam kako vam se dopalo ovo sjajno i ukusno domaće medeno srce!

