Jednu starinsku poslasticu pamte svi iz bivše Juge: Toliko je dobra da se prosto topi u ustima (recept)

Recept za čuvenu poslasticu koja je poreklom iz Austrije.

Recept za jednu starinsku poslasticu pamte svi iz bivše Juge – toliko je dobra da se prosto topi u ustima!

Pišinger torta ili kolač, jedna je od onih poslastica koje su naše mame i bake često pripremale. Ova jednostavna kombinacija sastojaka stvara pravo čokoladno zadovoljstvo, sa svilenkastim filom koji se savršeno slaže između hrskavih oblandi.

Ova poslastica potiče iz Beča, gde je Oskar Pišinger, talentovani poslastičar, kreirao ovaj čuveni kolač. Pišinger je nasledio poslastičarnicu od svog oca Leopolda, osnovanu još 1852. godine, i upravo u toj radionici nastala je torta koja nam i danas, 170 godina kasnije, mami vodu na usta.

Originalni recept Pišinger torte ostao je u vlasništvu porodice Pišinger, ali mi vam donosimo jednu staru verziju koja sigurno može da se meri sa originalom.

Sastojci:

– 8 jaja

– 300 gr crne čokolade

– 450 gr šećera

– 250 gr putera

– 1 pakovanje oblandi

Glazura:

– 100 gr crne čokolade

– 3 kašike ulja

Priprema:

Jaja i šećer sjedinite žicom, ne mikserom dok blago ne zapene. Smesu stavite da se kuva na pari, vodeći računa da sud u kome su jaja voda ne dodiruje.

Smesu kuvajte na pari sve vreme mešajući, dok se kristali šećera ne istope, a jaja postanu gusta. To ćete najbolje videti ukoliko povučete varjačom po dnu suda i dno možete da vidite.

Potom dodajte izlomljenu čokoladu i sve mešajte dok se čokolada ne istopi.

Smesu ostavite da se ohladi u potpunosti.

Puter dobro umutite mikserom, pa dodajte kašiku po kašiku ohlađenog fila od čokolade. Sve dobro sjedinite mikserom.

Fil podelite na četiri jednaka dela, pa filujte oblande. Nafilovane pritisnite nečim teškim, kako bi se bolje zalepile.

Posle najmanje dva sata hlađenja, nanesite glazuru.

Čokoladu otopite sa uljem na tihoj vatri ili pari, pa prelijte pišinger oblande. Ostavite da se čokolada stegne, pa secite na parčiće željene veličine i poslužite.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com