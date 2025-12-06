Jeftin, a božanstven kolač: Ima i koru i fil, a pravi se od samo jednog jajeta

 –  

Napravite božanstven kolač od jednog jajeta. Ovaj recept štedi novac, a ukus je neprocenjiv. Isprobajte ga već danas i oduševite porodicu!

Sočan, božanstven kolač od jednog jajeta preliven bogatom glazurom serviran na keramičkom tanjiru
Foto: Krstarica/AI

Kada nemate mnogo sastojaka, a želite nešto „bogato“! Ovaj jeftin, a božanstven kolač gotov je za 30 minuta i košta manje od 200 dinara.

Ko kaže da savršen kolač mora biti komplikovan i skup? Svi volimo bogate deserte sa korom i kremastim filom, ali retko ko ima vremena za sate provedene u kuhinji. Predstavljamo vam recept koji ruši sva pravila!

Za ovu fantastičnu poslasticu biće vam potrebno samo jedno jaje i vrlo malo sastojaka koje sigurno već imate kod kuće. Ovaj jeftin, a božanstven kolač je dokaz da se magija u kuhinji stvara brzo i lako. Spreman je za samo pola sata, a ukusom nadmašuje sve skupe torte!

Sastojci:

Za koru:

  • 1 jaje
  • 1 šoljica (200 ml) šećera
  • 1 šoljica mlevenih oraha
  • 1 šoljica mleka
  • 1/2 šoljice ulja
  • 1 šoljica brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 vanilin šećer
  • 200 ml mleka za prelivanje

Za fil:

  • 2 kese pudinga od vanile
  • 600 ml mleka
  • 5 kašika šećera
  • 150 g margarina

Priprema:

Izmiksajte jaje, šećer i vanilin šećer. Postepeno dodajte ulje, mleko, pa ostale sastojke. U namašćen i pobrašnjen pleh sipajte smesu i pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni pola sata. Vruću koru prelijte mlekom.

U mleku skuvajte puding. Kad se ohladi umešajte umućen margarin. Na ohlađenu koru namažite fil i pospite orasima.

Dodatni saveti za savršen ukus

Iako je ovaj kolač izuzetno jednostavan, uz par trikova možete ga podići na viši nivo:

  • Koristite mleko sobne temperature za prelivanje tople kore. Tako će bolje upiti tečnost i ostati sočan.
  • Dodajte malo ruma ili rendane kore limuna u fil od pudinga—ovo će neutralisati ukus margarina i dati divnu, svežu aromu.
  • Kolač je najbolji kada odstoji u frižideru najmanje 3 sata. Fil se tako stegne, a kora upije svu vlažnost.

Ovaj jeftin, a božanstven kolač je dokaz da najbolji deserti nastaju uz minimalan trud. Sa samo jednim jajetom, dobićete poslasticu koja ima i koru i fil, a nestaje sa stola brže nego što ste je napravili.

Uživajte u svakom zalogaju i podelite ovaj recept sa svojim prijateljima! 

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com