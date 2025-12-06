Jeftin, a božanstven kolač: Ima i koru i fil, a pravi se od samo jednog jajeta

Kada nemate mnogo sastojaka, a želite nešto „bogato“! Ovaj jeftin, a božanstven kolač gotov je za 30 minuta i košta manje od 200 dinara.
Ko kaže da savršen kolač mora biti komplikovan i skup? Svi volimo bogate deserte sa korom i kremastim filom, ali retko ko ima vremena za sate provedene u kuhinji. Predstavljamo vam recept koji ruši sva pravila!
Za ovu fantastičnu poslasticu biće vam potrebno samo jedno jaje i vrlo malo sastojaka koje sigurno već imate kod kuće. Ovaj jeftin, a božanstven kolač je dokaz da se magija u kuhinji stvara brzo i lako. Spreman je za samo pola sata, a ukusom nadmašuje sve skupe torte!
Sastojci:
Za koru:
- 1 jaje
- 1 šoljica (200 ml) šećera
- 1 šoljica mlevenih oraha
- 1 šoljica mleka
- 1/2 šoljice ulja
- 1 šoljica brašna
- 1 prašak za pecivo
- 1 vanilin šećer
- 200 ml mleka za prelivanje
Za fil:
- 2 kese pudinga od vanile
- 600 ml mleka
- 5 kašika šećera
- 150 g margarina
Priprema:
Izmiksajte jaje, šećer i vanilin šećer. Postepeno dodajte ulje, mleko, pa ostale sastojke. U namašćen i pobrašnjen pleh sipajte smesu i pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni pola sata. Vruću koru prelijte mlekom.
U mleku skuvajte puding. Kad se ohladi umešajte umućen margarin. Na ohlađenu koru namažite fil i pospite orasima.
Dodatni saveti za savršen ukus
Iako je ovaj kolač izuzetno jednostavan, uz par trikova možete ga podići na viši nivo:
- Koristite mleko sobne temperature za prelivanje tople kore. Tako će bolje upiti tečnost i ostati sočan.
- Dodajte malo ruma ili rendane kore limuna u fil od pudinga—ovo će neutralisati ukus margarina i dati divnu, svežu aromu.
- Kolač je najbolji kada odstoji u frižideru najmanje 3 sata. Fil se tako stegne, a kora upije svu vlažnost.
Ovaj jeftin, a božanstven kolač je dokaz da najbolji deserti nastaju uz minimalan trud. Sa samo jednim jajetom, dobićete poslasticu koja ima i koru i fil, a nestaje sa stola brže nego što ste je napravili.
Uživajte u svakom zalogaju i podelite ovaj recept sa svojim prijateljima!
