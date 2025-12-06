Jeftin, a božanstven kolač: Ima i koru i fil, a pravi se od samo jednog jajeta

Napravite božanstven kolač od jednog jajeta. Ovaj recept štedi novac, a ukus je neprocenjiv. Isprobajte ga već danas i oduševite porodicu!

Kada nemate mnogo sastojaka, a želite nešto „bogato“! Ovaj jeftin, a božanstven kolač gotov je za 30 minuta i košta manje od 200 dinara.

Ko kaže da savršen kolač mora biti komplikovan i skup? Svi volimo bogate deserte sa korom i kremastim filom, ali retko ko ima vremena za sate provedene u kuhinji. Predstavljamo vam recept koji ruši sva pravila!

Za ovu fantastičnu poslasticu biće vam potrebno samo jedno jaje i vrlo malo sastojaka koje sigurno već imate kod kuće. Ovaj jeftin, a božanstven kolač je dokaz da se magija u kuhinji stvara brzo i lako. Spreman je za samo pola sata, a ukusom nadmašuje sve skupe torte!

Sastojci:

Za koru:

1 jaje

1 šoljica (200 ml) šećera

1 šoljica mlevenih oraha

1 šoljica mleka

1/2 šoljice ulja

1 šoljica brašna

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

200 ml mleka za prelivanje

Za fil:

2 kese pudinga od vanile

600 ml mleka

5 kašika šećera

150 g margarina

Priprema:

Izmiksajte jaje, šećer i vanilin šećer. Postepeno dodajte ulje, mleko, pa ostale sastojke. U namašćen i pobrašnjen pleh sipajte smesu i pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni pola sata. Vruću koru prelijte mlekom.

U mleku skuvajte puding. Kad se ohladi umešajte umućen margarin. Na ohlađenu koru namažite fil i pospite orasima.

Dodatni saveti za savršen ukus

Iako je ovaj kolač izuzetno jednostavan, uz par trikova možete ga podići na viši nivo:

Koristite mleko sobne temperature za prelivanje tople kore. Tako će bolje upiti tečnost i ostati sočan.

Dodajte malo ruma ili rendane kore limuna u fil od pudinga—ovo će neutralisati ukus margarina i dati divnu, svežu aromu.

Kolač je najbolji kada odstoji u frižideru najmanje 3 sata. Fil se tako stegne, a kora upije svu vlažnost.

Ovaj jeftin, a božanstven kolač je dokaz da najbolji deserti nastaju uz minimalan trud. Sa samo jednim jajetom, dobićete poslasticu koja ima i koru i fil, a nestaje sa stola brže nego što ste je napravili.

Uživajte u svakom zalogaju i podelite ovaj recept sa svojim prijateljima!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com