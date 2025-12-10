Jeftina slatka pita, lepša od svake torte i kolača: Kad je probate, nećete stati na samo jednom parčetu

Posna slatka pita gotova za 20 minuta! Jeftina, laka, i ukusom garantovano nadmašuje svaku tortu i kolač. Savršen recept sa jabukama.

Posna i jeftina slatka pita koja „izaziva zavisnost“. Kad je probate, nećete stati na jednom parčetu – ukusnija je od svake torte i kolača!

Ma, da budemo iskreni: kome se još stoji satima u kuhinji? Niko nema vremena za komplikacije, ali svi želimo onaj osećaj sreće kad nešto toplo zamiriše u kući. E, pa, ova slatka pita je rešenje!

Ne samo da je posna i jeftina, nego je ukusom lepša od svakog kolača i torte. Kad shvatite koliko je laka za pripremu, pitaćete se zašto je niste pravili ranije.

Sastojci:

Ova pita je posna, što je čini idealnom za svaku priliku, a sastojci su toliko jeftini da ih sigurno već imate u kući.

1 pakovanje kora za pitu

600 g rendanih jabuka

200 g mlevenih oraha

200 g šećera

2 vanilin šećera

malo cimeta

50 ml ulja

100 ml vode ili kisele vode

šećer u prahu za posipanje

Priprema posne pite:

Jabuke izrendati, dodati šećer, vanilin šećer i cimet pa promešati. Ulje i vodu pomešati. Odvojiti po 3 kore za jedan rolat. Na prvu koru staviti dve kašike, a na drugu jednu kašiku mešavine ulja i vode, premazati. Treću koru posuti mlevenim orasima pa staviti 3-4 kašike fila. odozgo posuti malo oraha ponovo. Ponoviti postupak dok ne utrošite sve kore. Uviti rolate i staviti ih u pleh obložen papirom za pečenje. Rolate premazati mešavinom ulja i vode. Peći oko 20 minuta na 180 stepeni. Ohlađene rolate iseći i posuti prah šećerom.

Mali trikovi: Kako da vam pita bude još sočnija i mirisnija

Ako želite da vašu slatku pitu podignete na novi nivo, probajte ove male trikove, nećete potrošiti ni minut više:

Za sočnost: Umesto obične vode, pomešajte ulje sa sokom od narandže ili malo rendanog đumbira za poseban šmek!

Umesto obične vode, pomešajte ulje sa sokom od narandže ili malo rendanog đumbira za poseban šmek! Za miris: Dodajte malo narendane korice limuna u fil od jabuka. To je stari trik naših baka koji čini da cela kuća zamiriše na radost.

Dodajte malo narendane korice limuna u fil od jabuka. To je stari trik naših baka koji čini da cela kuća zamiriše na radost. Za hrskavost: Pola mere mlevenih oraha zamenite seckanim lešnicima ili bademima. Pita će dobiti fantastičnu teksturu.

Ova slatka pita budi nostalgiju i dokazuje da su bakini recepti uvek najbolji. Ne samo da je posna i jeftina, već je garantovano ukusom iznad svih kolača. Svako ko je proba odmah traži još jedno parče!

