Jeftina torta koja oduševljava – izgleda skupo, košta 400 dinara

Kad ti se najave gosti, a ti u panici gledaš u frižider pun „ništa konkretno“, ova jeftina torta je tvoj spas. Ne traži pečenje, ne traži skupe sastojke, a izgleda kao da si je poručila iz najskuplje poslastičarnice u gradu. Jeftina torta koja ostavlja luksuzan utisak – i to bukvalno.
Recept: Jeftina torta koja izgleda skupo
Sastojci:
- 300 g mlevenog keksa
- 100 g margarina ili maslaca
- 2 kašike kakaa
- 100 ml mleka
- 1 puding od vanile
- 3 kašike šećera
- 300 ml mleka za puding
- 100 g šlaga
- Voće za dekoraciju (banana, narandža, malina – šta imaš)
Priprema:
1. Umuti mleveni keks, kakao, rastopljen margarin i mleko – to je tvoja podloga.
2. Skuvaj puding sa šećerom i mlekom, ostavi da se prohladi.
3. Umuti šlag, pa ga pomešaj sa pudingom.
4. Na podlogu nanesi krem, poravnaj, ukrasi voćem.
5. Ohladi minimum 2h – i uživaj!
Korisni saveti i alternative:
- Umesto keksa: mlevene ovsene pahuljice
- Umesto šlaga: umućeni jogurt sa vanilom
- Dekoracija: suvo voće zimi, bobice leti
- Efekat luksuza: listići badema, rendana čokolada, mentin list
Najčešće dileme oko torte:
Da li se torta peče?
– Ne, ovo je torta bez pečenja – idealna za brzu pripremu.
Koliko košta ukupno?
– Prosečna cena je oko 400 dinara – zavisi od voća i šlaga.
Može li se praviti dan ranije?
– Da, čak je i bolja kad odstoji preko noći.
Da li je pogodna za slavlje?
– Apsolutno – izgleda efektno, lako se seče i svi je hvale.
Može li se zamrznuti?
– Može, ali preporučuje se konzumacija u roku od 2 dana za najbolji ukus.
Ako si tražila način da impresioniraš goste bez da isprazniš novčanik, ova jeftina torta je tvoj tajni adut. Ne zahteva pečenje, ne traži skupe sastojke, a izgleda kao da si je naručila iz luksuzne poslastičarnice. Idealna je za rođendane, slave, iznenadne posete – i sve one trenutke kad želiš da pokažeš da se može i bez mnogo para, ali sa mnogo srca.
U svetu recepata koji obećavaju, ova torta isporučuje. I to sa stilom.
