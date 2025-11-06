Jeftina torta koja oduševljava – izgleda skupo, košta 400 dinara

Ova jeftina torta izgleda kao iz luksuzne poslastičarnice, a pravi se bez pečenja i skupih sastojaka. Idealna za goste, slave i proslave.

Kad ti se najave gosti, a ti u panici gledaš u frižider pun „ništa konkretno“, ova jeftina torta je tvoj spas. Ne traži pečenje, ne traži skupe sastojke, a izgleda kao da si je poručila iz najskuplje poslastičarnice u gradu. Jeftina torta koja ostavlja luksuzan utisak – i to bukvalno.

Recept: Jeftina torta koja izgleda skupo

Sastojci:

300 g mlevenog keksa

100 g margarina ili maslaca

2 kašike kakaa

100 ml mleka

1 puding od vanile

3 kašike šećera

300 ml mleka za puding

100 g šlaga

Voće za dekoraciju (banana, narandža, malina – šta imaš)

Priprema:

1. Umuti mleveni keks, kakao, rastopljen margarin i mleko – to je tvoja podloga.

2. Skuvaj puding sa šećerom i mlekom, ostavi da se prohladi.

3. Umuti šlag, pa ga pomešaj sa pudingom.

4. Na podlogu nanesi krem, poravnaj, ukrasi voćem.

5. Ohladi minimum 2h – i uživaj!

Korisni saveti i alternative:

Umesto keksa: mlevene ovsene pahuljice

Umesto šlaga: umućeni jogurt sa vanilom

Dekoracija: suvo voće zimi, bobice leti

Efekat luksuza: listići badema, rendana čokolada, mentin list

Najčešće dileme oko torte:

Da li se torta peče?

– Ne, ovo je torta bez pečenja – idealna za brzu pripremu.

Koliko košta ukupno?

– Prosečna cena je oko 400 dinara – zavisi od voća i šlaga.

Može li se praviti dan ranije?

– Da, čak je i bolja kad odstoji preko noći.

Da li je pogodna za slavlje?

– Apsolutno – izgleda efektno, lako se seče i svi je hvale.

Može li se zamrznuti?

– Može, ali preporučuje se konzumacija u roku od 2 dana za najbolji ukus.

Ako si tražila način da impresioniraš goste bez da isprazniš novčanik, ova jeftina torta je tvoj tajni adut. Ne zahteva pečenje, ne traži skupe sastojke, a izgleda kao da si je naručila iz luksuzne poslastičarnice. Idealna je za rođendane, slave, iznenadne posete – i sve one trenutke kad želiš da pokažeš da se može i bez mnogo para, ali sa mnogo srca.

U svetu recepata koji obećavaju, ova torta isporučuje. I to sa stilom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com