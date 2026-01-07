Kako da čokoladna glazura ne puca kad sečete kolač ili tortu: Poslastičar otkrio caku koju malo ko zna

Čokoladna glazura za 5 minuta, glatka i sjajna kao ogledalo! Čuveni poslastičar otkrio caku – zaboravite na pucanje prilikom sečenja!

Ako vam treba savršena čokoladna glazura, ovo je caka koju morate znati – pretvara vaše torte i kolače u mala remek-dela!

Domaćice širom sveta pomno prate emisije poznatog poslastičara Rudolfa Van Vina, i usvajaju svaki trik koji on prenese.

Ovog puta vam donosimo trik za savršenu čokoladnu glazuru po njegovom receptu. Vaše torte će biti prava mala remek-dela ukoliko budete pratili ove korake.

Sastojci:

250 g omekšalog putera

300 g šećera u prahu

200 g crne čokolade (istopljene)

2 kašike kakao praha

100 g tečne slatke pavlake

Priprema:

Omekšali puter pomešajte sa šećerom pa mutite mikserom dok se u potpunosti ne sjedine sastojci i smesa ne postane glatka. Zatim dodajte kakao prah i još malo mutite. Smanjite brzinu na najslabiju, pa ubacite otopljenu čokoladu i, na kraju,slatku pavlaku. Mutite dok se ne dobije glatka i penasta smesa. Ukoliko ima grudvica, činiju na kratko stavite u posudu sa vrelom vodom, a zatim nastavite s mućenjem. Glazuru naneti dok je još uvek penasta i glatka.

Nakon što ste završili s mućenjem, nemojte čekati predugo! Ključno je da se glazura nanese dok je još uvek glatka i penasta. Ako se previše ohladi, počeće da gubi svoju elastičnost. Koristite špatulu za ravnomerno nanošenje, ali nemojte se opterećivati savršenim slojem – gusta tekstura će sama odraditi svoj deo posla.

A u čemu je zapravo tajna što ova glazura ne puca?

Za razliku od klasičnih preliva na bazi vode ili samo čokolade, ova koristi veliku količinu putera i slatke pavlake. Pavlaka sprečava sušenje i stvara vlažnost, dok puter, kada se ohladi, ostaje dovoljno mekan da se ne lomi pod pritiskom noža. Upravo ta visoka koncentracija masnoće čini glazuru elastičnom i savršenom za sečenje.

Glazuru naneti dok je još uvek penasta i glatka. Vaš kolač ili torta sada su spremni da impresioniraju!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com