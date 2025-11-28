Kako da čokoladna glazura ne puca kad sečete kolač ili tortu: Poslastičar otkrio caku koju retko ko zna

Tajni trik poslastičara! Evo recepta za savršenu čokoladnu glazuru koja ne puca i ostaje glatka pri sečenju torte.

Ako vam je potrebna savršena čokoladna glazura, ovo je caka koju morate znati. Garancija da neće pucati pri sečenju!

Domaćice širom sveta pomno prate emisije poznatog poslastičara Rudolfa Van Vina, i usvajaju svaki trik koji on prenese.

Ovog puta vam donosimo trik za savršenu čokoladnu glazuru po njegovom receptu. Vaše torte će biti prava mala remek-dela ukoliko budete pratili ove korake.

Sastojci:

250 g omekšalog putera

300 g šećera u prahu

200 g crne čokolade (istopljene)

2 kašike kakao praha

100 g tečne slatke pavlake

Priprema:

Omekšali puter pomešajte sa šećerom pa mutite mikserom dok se u potpunosti ne sjedine sastojci i smesa ne postane glatka. Zatim dodajte kakao prah i još malo mutite. Smanjite brzinu na najslabiju, pa ubacite otopljenu čokoladu i, na kraju,slatku pavlaku. Mutite dok se ne dobije glatka i penasta smesa. Ukoliko ima grudvica, činiju na kratko stavite u posudu sa vrelom vodom, a zatim nastavite s mućenjem. Glazuru naneti dok je još uvek penasta i glatka.

Nakon što ste završili s mućenjem, nemojte čekati predugo! Ključno je da se glazura nanese dok je još uvek glatka i penasta. Ako se previše ohladi, počeće da gubi svoju elastičnost. Koristite špatulu za ravnomerno nanošenje, ali nemojte se opterećivati savršenim slojem – gusta tekstura će sama odraditi svoj deo posla.

A u čemu je zapravo tajna što ova čokoladna glazura ne puca?

Za razliku od klasičnih preliva na bazi vode ili samo čokolade, ova koristi veliku količinu putera i slatke pavlake. Pavlaka sprečava sušenje i stvara vlažnost, dok puter, kada se ohladi, ostaje dovoljno mekan da se ne lomi pod pritiskom noža. Upravo ta visoka koncentracija masnoće čini glazuru elastičnom i savršenom za sečenje.

Glazuru naneti dok je još uvek penasta i glatka. Vaš kolač ili torta sada su spremni da impresioniraju!

