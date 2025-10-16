Kako da napravite čokoladni kolač koji se topi u ustima – uz samo 5 sastojaka

Foto: unsplash.com/k8_iv

Brz i sočan čokoladni kolač koji se topi u ustima – pravi se bez miksera, uz samo 5 sastojaka

Nemate vremena, ali želite desert koji izgleda kao iz poslastičarnice? Ovaj čokoladni kolač ne traži ni mikser ni iskustvo – samo 5 sastojaka i 20 minuta.

Rezultat? Sočan, mekan, i topi se u ustima.

Sastojci:

  • 200 g tamne čokolade
  • 150 g maslaca
  • 3 jaja
  • 100 g šećera
  • 50 g brašna

Priprema kolača:

Otopite čokoladu i maslac na pari ili u mikrotalasnoj, uz povremeno mešanje.

Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta.

Dodajte otopljenu čokoladu i maslac, pa lagano umešajte brašno.

Sipajte smesu u podmazan kalup ili obložen papirom za pečenje.

Pecite na 180°C oko 15–18 minuta — sredina treba da ostane mekana.

Ostavite da se prohladi 5 minuta, pa služite toplo ili hladno.

Saveti:

  • Dodajte prstohvat soli ili malo vanile za dodatnu dubinu ukusa.
  • Ubacite komadiće čokolade za „lava“ efekat.
  • Odličan uz kuglu sladoleda ili sveže voće.

Ako tražite recept koji uspeva svaki put, bez komplikacija i sa maksimalnim užitkom — upravo ste ga našli.

