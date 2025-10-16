Kako da napravite čokoladni kolač koji se topi u ustima – uz samo 5 sastojaka

Brz i sočan čokoladni kolač koji se topi u ustima – pravi se bez miksera, uz samo 5 sastojaka

Nemate vremena, ali želite desert koji izgleda kao iz poslastičarnice? Ovaj čokoladni kolač ne traži ni mikser ni iskustvo – samo 5 sastojaka i 20 minuta.

Rezultat? Sočan, mekan, i topi se u ustima.

Sastojci:

200 g tamne čokolade

150 g maslaca

3 jaja

100 g šećera

50 g brašna

Priprema kolača:

Otopite čokoladu i maslac na pari ili u mikrotalasnoj, uz povremeno mešanje.

Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta.

Dodajte otopljenu čokoladu i maslac, pa lagano umešajte brašno.

Sipajte smesu u podmazan kalup ili obložen papirom za pečenje.

Pecite na 180°C oko 15–18 minuta — sredina treba da ostane mekana.

Ostavite da se prohladi 5 minuta, pa služite toplo ili hladno.

Saveti:

Dodajte prstohvat soli ili malo vanile za dodatnu dubinu ukusa.

Ubacite komadiće čokolade za „lava“ efekat.

Odličan uz kuglu sladoleda ili sveže voće.

Ako tražite recept koji uspeva svaki put, bez komplikacija i sa maksimalnim užitkom — upravo ste ga našli.

