Kako da napravite čokoladni kolač koji se topi u ustima – uz samo 5 sastojaka

Brz i sočan čokoladni kolač koji se topi u ustima – pravi se bez miksera, uz samo 5 sastojaka
Nemate vremena, ali želite desert koji izgleda kao iz poslastičarnice? Ovaj čokoladni kolač ne traži ni mikser ni iskustvo – samo 5 sastojaka i 20 minuta.
Rezultat? Sočan, mekan, i topi se u ustima.
Sastojci:
- 200 g tamne čokolade
- 150 g maslaca
- 3 jaja
- 100 g šećera
- 50 g brašna
Priprema kolača:
Otopite čokoladu i maslac na pari ili u mikrotalasnoj, uz povremeno mešanje.
Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta.
Dodajte otopljenu čokoladu i maslac, pa lagano umešajte brašno.
Sipajte smesu u podmazan kalup ili obložen papirom za pečenje.
Pecite na 180°C oko 15–18 minuta — sredina treba da ostane mekana.
Ostavite da se prohladi 5 minuta, pa služite toplo ili hladno.
Saveti:
- Dodajte prstohvat soli ili malo vanile za dodatnu dubinu ukusa.
- Ubacite komadiće čokolade za „lava“ efekat.
- Odličan uz kuglu sladoleda ili sveže voće.
Ako tražite recept koji uspeva svaki put, bez komplikacija i sa maksimalnim užitkom — upravo ste ga našli.
