Kao ledene kocke ali je još bolje, ceo pleh košta samo 500din – ovaj kolač se ne peče i može da ga napravi svako.
Ovaj kolač neodoljivo podseća na ledene kocke, a mnogi kažu – još je i bolji!
Donosimo recept za najkremastiji kolač koji ste probali, a ne morate ni paliti rernu. Radi se o poslastici od griza i bele čokolade na podlozi od keksa koja ima sve predispozicije da postane jedan od vaših najdražih kolača.
Griz kocke – sastojci:
125 g petit keksa
1 litra mleka
200 g griza
180 g šećera
130 g maslaca
50 g bele čokolade
šlag za ukras
po želji mleveni lešnici, bademi ili keks za ukras
Griz kocke – priprema:
Petit kekse umakati u malo mleka i poređati na pleh dimenzija 20 puta 30 centimetara obložen folijom ili pek papirom.
Odvojiti malo mleka od litra i pomešati s grizom i šećerom, a ostatak mleka staviti na vatru da zavrije.
U uzavrelo mleko umešati smesu s grizom te lagano kuvati dok se ne zgusne kao puding.
U vreli krem dodati belu čokoladu, promešati, pokriti prozirnom folijom i ostaviti da se hladi.
Izmiksati maslac i postepeno mu dodavati ohlađen krem. Krem istresti u kalup na petit keks.
Po želji izmiksati jedan šlag ili 200 ml pavlake za šlag i premazati kolač.
Dodatno kolač možete posuti mlevenim lešnicima, orasima, bademima ili mlevenim keksom.
Dobro ohladiti, najbolje preko noći.
(Antonia Jagodić/Zadovoljna.hr)
