Kinder kocke bez pečenja: Gotove za 20 minuta, a nešto tako sočno i ukusno skoro niste probali

Najbrži desert! Napravite Kinder kocke bez pečenja za samo 20 minuta. Zaboravite rernu, ovo je najsočniji, kremasti kolač koji će svi tražiti!

Zaboravite rernu: ove Kinder kocke bez pečenja su sočnije i kremastije od originala. Potrebno je samo 20 minuta!

Kada vam se jede nešto slatko i kremasto, a nemate vremena da palite rernu, ovaj recept je pravi spas! Kinder kocke bez pečenja su sve što obećavaju: gotove za samo 20 minuta, neverovatno sočne i s ukusom koji neodoljivo podseća na omiljenu čokoladicu.

Recept je toliko jednostavan da ne možete pogrešiti, a rezultat je savršen spoj biskvitne podloge, bogatog mlečnog krema i fine čokoladne glazure. Spremni? Krećemo!

Sastojci:

Za podlogu (donji sloj):

200 g mlevenog plazma keksa (ili Petit Beurre)

100 g otopljenog maslaca (ili margarina)

50-80 ml mleka (po potrebi)

2 kašike šećera u prahu

1 kašika kakao praha

Za beli, mlečni fil (Kinder krema):

250 g maslaca (sobne temperature)

200 g šećera u prahu

100 g mleka u prahu

1 vanilin šećer

100 ml slatke pavlake (umutiti u šlag)

Za glazuru:

100 g mlečne čokolade

3 kašike ulja

Priprema:

U činiji pomešajte mleveni keks, kakao prah i šećer u prahu. Dodajte otopljeni maslac i mleko. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smesu.

Utisnite smesu ravnomerno na dno manjeg pleha ili kalupa obloženog pek papirom. Ostavite u frižider.

Pomešajte omekšali maslac sa šećerom u prahu i vanilin šećerom. Mutite dok smesa ne postane penasta. Postepeno dodajte mleko u prahu, neprestano muteći.

Na kraju, nežno umešajte umućenu slatku pavlaku (šlag) dok ne dobijete lagani, vazdušasti krem.

Beli fil ravnomerno premažite preko ohlađene tamne podloge. Vratite u frižider na hlađenje dok pripremate glazuru (oko 5-10 minuta).

Na pari ili u mikrotalasnoj otopite mlečnu čokoladu sa uljem. Čim se otopi, sklonite i ostavite da se malo prohladi (ne sme biti previše vrela, da ne otopi beli fil).

Glazuru nežno prelijte preko belog fila i vratite kocke u frižider na minimum 2 sata da se dobro stegnu. Pre sečenja, najbolje je nož umočiti u vrelu vodu. Isecite na kocke i poslužite.

Mali trikovi za vrhunski rezultat

Iako je kolač gotov za 20 minuta, neophodno je da odstoji u frižideru minimum 2 sata, a najbolje preko noći. To omogućava da se maslac u filu i glazura potpuno stegnu, čineći kocke kompaktnim i sočnim.

Trik za sečenje: Pre sečenja na kocke, obavezno nož umočite u vrelu vodu i obrišite ga. Ovo će omogućiti da glazura ne puca i da dobijete savršeno čiste rubove.

Varijacija: Za još intenzivniji Kinder ukus, preko belog fila možete posuti malo iseckane Kinder čokolade pre nego što prelijete glazuru.

Čuvanje: Kocke u frižideru možete čuvati do 5 dana.

Ove Kinder kocke bez pečenja su pravi dokaz da savršeni desert ne mora da zahteva sate provedene u kuhinji. Kremaste, sočne i čokoladne – nestaju sa tanjira brže nego što ste ih napravili.

Idealne su kada vam gosti iznenada stignu ili kada vas jednostavno uhvati želja za nečim slatkim. Ne čekajte, pripremite ih još danas i uverite se zašto su tako neodoljive!

