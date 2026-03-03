Ko ga jednom napravi, vraća mu se stalno: Kolač od samo 3 sastojka koji oduševi svaki put

Napokon čokoladna poslastica zbog koje nećete žaliti ni jednu kaloriju - i koju ćete praviti iznova i iznova.

Ima recepata koji izgledaju komplikovano, a nisu. Ovaj kolač od samo 3 sastojka je upravo to – čokolada, jaja i šlag, nijedan minut pečenja i rezultat koji izgleda kao iz poslastičarnice.

Nema brašna, nema šećera, nema dugog stajanja u kuhinji. Samo tri sastojka koja se „slože“, a onda frižider odradi sve ostalo. Jednom ga napravite i razumećete zašto ga svi prave stalno.

Sastojci:

200 g tamne čokolade

4 jaja

300 ml šlaga

Priprema:

Počnite tako što ćete otopiti čokoladu na pari ili u mikrotalasnoj -polako, uz mešanje, da ne zagori. Ostavite je da se malo prohladi, pa dodajte žumanca jedno po jedno i svaki put dobro umešajte. Smesa treba da bude glatka i sjajna.

U posebnoj posudi umutite šlag do čvrstih vrhova – ne prepravite ga, treba da bude kremast, ne suvišno čvrst. Belanca umutite u čvrst sneg uz prstohvat soli.

Sada pažljivo, laganim pokretima odozdo prema gore, umešajte najpre šlag u čokoladnu smesu, a zatim i sneg od belanaca. Ovo je trenutak koji pravi razliku, ne mešajte jako, jer vazduh koji ste uneli čini kolač lakim i pahuljastim.

Sipajte u kalup ili čaše i stavite u frižider na najmanje 4 sata, a još bolje, preko noći.

Zbog ovoga ispadne savršeno svaki put

Kada mutite šlag i sneg od belanaca, nemojte žuriti, to je jedini korak koji zahteva strpljenje. Što je vazduh koji unesete u smesu veći, to će ovaj kolač od samo 3 sastojka biti lakši i kremastiji.

I još jedna stvar – nemojte ga vaditi iz frižidera pre vremena. Četiri sata su minimum, ali ako sačekate do sledećeg jutra, dobijate nešto što se zaista topi u ustima.

Kako ga servirati

Narendajte malo čokolade po vrhu, dodajte svežu malinu ili jagodu, ili jednostavno pospite prstohvat morske soli. Izgleda kao iz restorana, a niko neće ni posumnjati da ste ga napravili od samo tri sastojka.

I to je cela tajna ovog deserta – jednostavan je, a nikada ne izgleda tako.

