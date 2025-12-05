Ko voli pravu mađaricu zna: Bez ovog jednog sastojka nema onog legendarnog ukusa

Zaboravite na suve kore i loš fil! Samo jedan sastojak mađaricu čini savršenom, a mi vam otkrivamo i trik da uvek bude meka kao duša!

Bez ovog jednog sastojka ne možete napraviti pravu mađaricu! Uz njega i trik za meke kore, kolač će uvek biti savršen!

Mađarica je kraljica svih kolača. Znamo da nema domaćinstva koje je ne voli, ali isto tako znamo da njena priprema ume da bude izazov. Pet savršeno tankih kora i bogat čokoladni fil traže strpljenje, ali i znanje. Mnogi kažu da je tajna u dobro razvijenoj kori. Drugi da je ključ u filu kuvanom na pari. Ali istina je, prava mađarica uspeva samo ako joj se doda jedan tajni sastojak.

Ako ste se pitali zašto mađarica kod vaše bake ima taj miris i ukus koji vas vraća u detinjstvo, evo odgovora: nije tajna u kori. Ključni sastojak koji celu mađaricu diže na nivo legendarnog je rum.

Bilo da koristite pravi rum ili kvalitetnu rum esenciju (u zavisnosti od toga da li je kolač za decu ili ne), par kapi ili kašika ruma unetih u glazuru ili u sam fil, čine čudo. Rum obogaćuje čokoladnu notu i daje mađarici onaj topli, praznični miris koji ostaje u sećanju. Bez ruma, fil je samo sladak; sa rumom, postaje neponovljiv.

Recept za pravu mađaricu:

Sastojci za kore (x5):

600 g glatkog brašna

2 jaja

150 g šećera

100 g masti (ili margarina)

3 kašike kakaa

5 kašika mleka

1 kašičica sode bikarbone

Sastojci za fil:

1 l mleka

10 kašika brašna

250 g šećera

100 g čokolade za kuvanje

250 g margarina (ili maslaca)

2-3 kašike ruma ili rum esencije

Sastojci za glazuru:

100 g čokolade

3 kašike ulja

1 kašika ruma (za poseban sjaj i miris)

Priprema:

Umesite sve sastojke za kore dok ne dobijete glatko testo. Podelite na 5 jednakih delova. Svaki deo razvaljajte tanko (dimenzija pleha 35×25 cm) i pecite jednu po jednu koru na poleđini pleha, na 180°C oko 5-7 minuta (dok ne postanu čvrste, ali ne smeju da izgore).

U litru mleka pomešajte šećer i brašno pa kuvajte dok se ne zgusne. U vreo fil dodajte čokoladu i promešajte dok se ne istopi. Ostavite da se potpuno ohladi.

Margarin penasto umutite i sjedinite sa hladnim filom. Sada dodajte tajni sastojak: rum (ili esenciju)! Dobro promešajte.

Filujte kore, pritiskajući ih da se lepo spoje. Poslednja kora ostaje gola.

Otopite čokoladu sa uljem i kašikom ruma. Prelijte kolač i ostavite ga da se stegne i opusti najmanje 12 sati pre sečenja.

Kako da kore ne budu tvrde i suve?

Ključ savršene mađarice nije samo u ukusu, već u teksturi. Mnoge domaćice se žale da su kore tvrde i da se kolač raspada pri sečenju. Trik je u vremenu i tečnosti!

Nakon filovanja, kolač je „gladan“. Kore moraju da upiju vlagu iz fila da bi omekšale. Zato je imperativ da mađaricu dobro pritisnete i ostavite je na hladnom mestu najmanje 12, a idealno 24 sata. Nikada je nemojte seći odmah!

Ako želite apsolutnu sigurnost, u recept

Uvek filujte hladne kore hladnim filom. Ova temperaturna razlika pomaže da fil brže počne da „hrani“ koru.

Ako ste do sada mađaricu pravili bez ruma, nemojte se čuditi što joj je nešto nedostajalo. Tajna nije komplikovana, već leži u detalju koji kuvari prenose s generacije na generaciju.

Probajte, osmeh zagarantovan!

