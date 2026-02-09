Pravi se brže, a ima bolji ukus nego čuvene ruske kape - kolač koji prosto morate da isprobate!

Kolač bolji nego ruske kape, a gotov za samo 10 minuta – nema ni rerne ni pečenja, a ukus obara sa nogu!

Ako tražite brz, osvežavajući i kremast dezert koji će oduševiti i one najzahtevnije goste, ovi kolači koji se prave bez rerne i nalik ruskim kapama su pravo rešenje. Ne zahtevaju mnogo vremena, a rezultat je prelep i ukusan – slojevi se tope u ustima i svaki zalogaj pruža pravo uživanje. Idealan je recept za trenutke kada želite nešto posebno, a nemate tih sat vremena da stojite pored šporeta.

Sastojci:

500 ml mleka

80 g šećera

8 g vanilin šećera

20 g brašna

35 g kukuruznog skroba

20 g putera

prženi lešnici (ili orasi) za posipanje

20 g mlečne čokolade

kokos

Priprema:

U jednu šerpu sipajte mleko, šećer i vanilin šećer pa sve dobro umešajte. Potom dodajte brašno i kukuruzni skrob i ponovo dobro promešati. Zatim šerpu staviti na srednju vatru i neprestano mešati dok se masa ne zgusne.

Skloniti sa ringle i u dobijenu smesu dodati puter, pa dobro promešati da se sve ujednačeno sjedini. Zgusnutu smesu ravnomerno rasporediti u male čaše i ostaviti da se hlade u zamrzivaču dok se u potpunosti ne stisnu.

Kada se smesa stisne poput želea, izlijte svaku iz čaše na tanjirić naopačke, zatim rukama uzmite i strane želea uvaljajte u sitno seckane pržene lešnike.

Potom otopite mlečnu čokoladu kojom ćete preliti svaki kolač odozgo, na isti način kako se radi sa ruskim šubaricama. Preko čokolade možete dodati malo kokosa radi dekoracije.

Ovi mali kolačići su pravi dokaz da odličan dezert ne mora da bude komplikovan. Samo deset minuta pripreme i nekoliko jednostavnih sastojaka dovoljan je da uživate u neodoljivo kremastom i vizuelno veom privlačnom slatkišu. Idealni su i za goste i za porodične trenutke kada želite da zasladite dan.

Prijatno!

(YouTube/CAKES and COOKING)

