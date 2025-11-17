Kolač gotov za 5 minuta! Najjeftiniji, a najukusniji kolač od samo 3 sastojka

Samo 3 sastojka i 5 minuta! Ne morate da palite rernu, jer je ovaj najjeftiniji kolač savršeno rešenje za svaku vašu želju za slatkim

Svi imamo one trenutke kad nam se jedu kolači, ali nemamo ni vremena ni novca. Ovaj desert je rešenje: ne morate da palite rernu, jer je ovaj čudesni kolač od samo 3 sastojka gotov pre nego što skuvate kafu!

Ponekad su najjednostavnije stvari i najslađe. Ovaj kolač koji se pravi „za 5 minuta“ dokaz je da vam ne treba ni sat vremena u kuhinji, ni deset kojekakvih sastojaka i filova, da biste dobili desert koji osvaja na prvi zalogaj. Sve što vam je potrebno su tri sastojka, malo pažnje i ruka za mešanje – i čarolija je tu.

Brzi desert koji svi mogu napraviti

Ovaj recept je postao hit na mrežama jer je jednostavan, brz i vizuelno atraktivan. Idealan je kada vam stižu neočekivani gosti ili kada jednostavno želite da se počastite nečim slatkim, a nemate vremena za pečenje.

Još jedna prednost, lako ga možete prilagoditi: promenom soka menjate i boju i ukus, pa svaki put možete stvoriti novu kombinaciju.

Sastojci za kolač od 5 minuta:

100 g šećera

1 litar soka (ili 5 čaša, po izboru: narandža, višnja, breskva…)

120 g kukuruznog skroba (oko 1 šolja)

kokos za posipanje (opciono)

Priprema: 5 minuta i gotovo

Zagrejte sok: Sipajte sok u šerpu i stavite na laganu vatru.

Dodajte skrob: Postepeno dodajte kukuruzni skrob uz stalno mešanje kako bi smesa bila potpuno glatka.

Zasladite: Dodajte šećer i mešajte dok se smesa ne zgusne do konzistencije pudinga. Stalno mešanje je ključno da ne bi nastale grudvice.

Savet: Zaboravite na grudvice!

Brzina je sjajna, ali niko ne voli grudvice u dezertu. Da bi vaša smesa sa kukuruznim skrobom ostala savršeno glatka, postoji zlatno pravilo koje ne smete preskočiti. Skrob nikada ne dodajete direktno u vrelu tečnost.

Pre nego što sipate sok u šerpu, odvojite pola čaše hladnog soka i u njoj razmutite skrob. Dobićete tečnu smesu bez ijedne grudvice. Tek tada je ulijte u preostali, zagrejani sok uz stalno mešanje.

Hlađenje i serviranje

Kalupe prethodno nakvasite hladnom vodom – to olakšava vađenje kolača.

Sipajte smesu u kalupe, ostavite da se stegne i lagano ohladi.

Kada je kolač čvrst, izvadite ga iz kalupa i po želji uvaljajte u kokos.

Poslužite odmah ili ostavite u frižideru da bude osvežavajući desert.

Saveti za varijacije

Eksperimentišite sa voćnim sokovima i bojama: višnja daje ružičastu, narandža zlatnu, miks bobičastog voća pravi šarenu paletu.

Kolač možete iseći na kockice ili poslužiti u mini kalupima za elegantan izgled na proslavama.

Dodajte malo rendane čokolade ili orašastih plodova za bogatiji ukus.

Jednostavno, brzo i efektno – ovaj kolač dokazuje da brzina ne znači kompromis sa ukusom!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com