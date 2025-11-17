Kolač gotov za 5 minuta! Najjeftiniji, a najukusniji kolač od samo 3 sastojka

Svi imamo one trenutke kad nam se jedu kolači, ali nemamo ni vremena ni novca. Ovaj desert je rešenje: ne morate da palite rernu, jer je ovaj čudesni kolač od samo 3 sastojka gotov pre nego što skuvate kafu!
Ponekad su najjednostavnije stvari i najslađe. Ovaj kolač koji se pravi „za 5 minuta“ dokaz je da vam ne treba ni sat vremena u kuhinji, ni deset kojekakvih sastojaka i filova, da biste dobili desert koji osvaja na prvi zalogaj. Sve što vam je potrebno su tri sastojka, malo pažnje i ruka za mešanje – i čarolija je tu.
Brzi desert koji svi mogu napraviti
Ovaj recept je postao hit na mrežama jer je jednostavan, brz i vizuelno atraktivan. Idealan je kada vam stižu neočekivani gosti ili kada jednostavno želite da se počastite nečim slatkim, a nemate vremena za pečenje.
Još jedna prednost, lako ga možete prilagoditi: promenom soka menjate i boju i ukus, pa svaki put možete stvoriti novu kombinaciju.
Sastojci za kolač od 5 minuta:
- 100 g šećera
- 1 litar soka (ili 5 čaša, po izboru: narandža, višnja, breskva…)
- 120 g kukuruznog skroba (oko 1 šolja)
- kokos za posipanje (opciono)
Priprema: 5 minuta i gotovo
Zagrejte sok: Sipajte sok u šerpu i stavite na laganu vatru.
Dodajte skrob: Postepeno dodajte kukuruzni skrob uz stalno mešanje kako bi smesa bila potpuno glatka.
Zasladite: Dodajte šećer i mešajte dok se smesa ne zgusne do konzistencije pudinga. Stalno mešanje je ključno da ne bi nastale grudvice.
Savet: Zaboravite na grudvice!
Brzina je sjajna, ali niko ne voli grudvice u dezertu. Da bi vaša smesa sa kukuruznim skrobom ostala savršeno glatka, postoji zlatno pravilo koje ne smete preskočiti. Skrob nikada ne dodajete direktno u vrelu tečnost.
Pre nego što sipate sok u šerpu, odvojite pola čaše hladnog soka i u njoj razmutite skrob. Dobićete tečnu smesu bez ijedne grudvice. Tek tada je ulijte u preostali, zagrejani sok uz stalno mešanje.
Hlađenje i serviranje
Kalupe prethodno nakvasite hladnom vodom – to olakšava vađenje kolača.
Sipajte smesu u kalupe, ostavite da se stegne i lagano ohladi.
Kada je kolač čvrst, izvadite ga iz kalupa i po želji uvaljajte u kokos.
Poslužite odmah ili ostavite u frižideru da bude osvežavajući desert.
Saveti za varijacije
Eksperimentišite sa voćnim sokovima i bojama: višnja daje ružičastu, narandža zlatnu, miks bobičastog voća pravi šarenu paletu.
Kolač možete iseći na kockice ili poslužiti u mini kalupima za elegantan izgled na proslavama.
Dodajte malo rendane čokolade ili orašastih plodova za bogatiji ukus.
Jednostavno, brzo i efektno – ovaj kolač dokazuje da brzina ne znači kompromis sa ukusom!
