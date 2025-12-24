Kolač od 5 minuta: Najbrži recept na svetu koji je zaludeo internet (video)

Ovaj kolač od 5 minuta je postao apsolutni hit! Otkrijte najbrži recept na svetu koji ukusom osvaja već na prvi zalogaj

Pred vama je recept koji je bukvalno „zaplio“ internet, a razlog je jednostavan: ovaj kolač od 5 minuta ukusom parira najskupljim tortama, dok se priprema brže nego što vaša kafa stigne da se ohladi.

Već na prvi pogled, ovaj desert osvaja svojom raskošnom teksturom. Ali prava magija je u brzini pripreme. Ovaj kolač od 5 minuta biće spreman pre nego što kafa na šporetu provri.

Potrebno vam je samo nekoliko sastojaka i jedna činija. Da, dobro ste pročitali – samo pet minuta deli vas od savršenog zalogaja!

Magija gotova u par minuta

Ovo je idealno rešenje kada vam se najave iznenadni gosti ili kada vam jednostavno padne šećer. Mekan je, kremast i topi se u ustima, a opet dovoljno čvrst da se seče u savršene kocke.

Kolač od 5 minuta je dokaz da vrhunski ukus ne mora da zahteva sate pripreme. Ponekad su najlepše stvari one koje nastanu u tren oka.

Sastojci:

1 jaje

Prstohvat soli

Šećer 50g

Vanilin šećer 10 g

Brašno 20 g

Kukuruzni skrob 20 g

Mleko 500 ml

Maslac 50-60 g

Čokoladni keks 300 g

Mlečna čokolada 180 g

Pavlaka za kuvanje 33-36% 90g

Mleveni kikiriki 90g.

Priprema:

Detaljan postupak i male trikove kako da ovaj kolač od 5 minuta uvek uspe, pogledajte u videu ispod:

Slatko zadovoljstvo bez čekanja

U svetu u kojem stalno žurimo, ovaj recept je podsetnik da uživanje ne mora da bude komplikovano. Bilo da ste početnik ili iskusni sladokusac, ovaj kolač od 5 minuta postaće vaš tajni adut.

Probajte ga već danas – uverićete se da brzina i savršen ukus idu ruku pod ruku.

