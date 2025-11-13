3 jabuke i 10 minuta su dovoljni za kolač od kog miriše cela kuća: Slatkiš za koji već imate sve sastojke

Ne treba vam talenat, već samo 10 minuta! Ovaj kolač od jabuka je toliko jednostavan da ne može da ne uspe.
Vrlo jednostavan kolač koji se može pripremiti brzo i sa malo napora, a takođe je i veoma ukusan. Sok od jabuka ga čini kremastim, nežnim i voćnim. Pre svega, veoma je sladak, ako volite manje slatko, možete prepoloviti količinu.
Sastojci za kolač:
- 3 jaja
- 75 g šećera
- Vanilin šećer
- 1/2 kašičice praška za pecivo
- 150 g brašna
- 100 g rastopljenog putera
- 3 jabuke
- Šećer u prahu za posipanje
Priprema:
U činiji umutite jaja sa šećerom i vanilinim šećerom. Pomešajte prašak za pecivo sa brašnom pa postepeno dodajte u jaja. Mutite sve vreme. Zatim dodajte rastopljen puter pa i to umešajte. Jabuke oljuštite i isecite na kockice.
Kalup podmažite pa stavite jabuke (po želji ih pospite šećerom ili cimetom. Testo sipajte preko jabuka, poravnajte. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180° C 30-45 minuta (vreme pečenja može varirati, napravite test čačkalicom pre nego što izvadite kolač iz rerne).
Gotov kolač pospite šećerom u prahu.
(stvarukusa.mondo.rs)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com