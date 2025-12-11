Kolač od jabuka koji se topi u ustima: Savršeno sočan i gotov dok kažete keks

Najbrži kolač od jabuka bez miksera i vagice. Savršeno sočan i mekan, a mera je obična čaša. Gotov dok kažete keks!

Zaboravite vagicu, merite na čaše! Ovo je najsočniji kolač od jabuka, gotov za tili čas, a ukus je kao iz najfinije poslastičarnice.

Kolač od jabuka je jedan od bržih recepata, a ovaj je po svemu sudeći i najbrži! Ne treba vam ni mikser ni vagica, već samo obična čaša od 200 ml. Oduševiće vas njegov ukus, jer je tako sočan i tako mekan da se topi u ustima.

Zaboravite na komplikovana merenja i dugu pripremu. Ovaj kolač od jabuka biće gotov dok kažete keks, a cela kuća će mirisati na detinjstvo. Pripremite ga za iznenadne goste ili za brzu poslasticu!

Sastojci:

2 čaše brašna

1 čaša šećera

1 čaša seckanih oraha

10 gr praška za pecivo

1 čaša ulja

1 čaša mleka

3 – 4 rendane jabuke

Za premazivanje:

2 kašike pekmeza od šljiva ( ili kajsija)

50 gr mlevenih oraha

* Mera je čaša od 200 ml, pleh 20 x 30, 200c – 40 minuta

Priprema:

Zagrejte rernu na 200 °C. Pripremite manji pleh (dimenzija 20 x 30 cm) i obložite ga papirom za pečenje.

U veliku činiju sipajte 2 čaše brašna, 1 čašu šećera, 1 čašu seckanih oraha i 10 grama praška za pecivo. Sve dobro promešajte kašikom.

U smesu dodajte 1 čašu mleka i 1 čašu ulja. Sve lagano izmešajte kašikom dok se sastojci ne sjedine. Nije vam potreban mikser!

Na kraju, u smesu dodajte 3 do 4 rendane jabuke. Promešajte da se jabuke ravnomerno rasporede. Smesa će biti gusta.

Sipajte pripremljenu smesu u pleh i ravnomerno je rasporedite.

Kolač pecite u zagrejanoj rerni na 200 °C oko 40 minuta. Proverite čačkalicom da li je pečen (ako izađe suva, gotov je).

Dok je kolač još topao, premažite ga sa 2 kašike pekmeza od šljiva (ili kajsija). Odmah pospite sa 50 grama mlevenih oraha.

Dodatni trikovi za savršeno sočan kolač od jabuka

Ovaj kolač od jabuka je izuzetno brz, ali da bi bio mekan i da bi se zaista „topio u ustima“ kao što obećava H1, važno je pridržavati se nekoliko jednostavnih trikova:

Koristite rendane jabuke. Rendanje oslobađa više soka tokom pečenja, što garantuje da će kolač biti sočan, a ne suv.

Pošto ne koristite mikser, smesu mešajte isključivo kašikom, i to samo dok se sastojci ne sjedine. Prekomerno mešanje čini kolače tvrdim.

Premažite kolač pekmezom (džemom) dok je još topao. To će pomoći pekmezu da se lepo upije u površinu, dajući mu dodatnu vlažnost i sjaj.

Trik sa merom na čaše čini ovaj kolač od jabuka idealnim receptom za sve početnike, jer ne postoji šansa za grešku! Njegova čar je u rendanim jabukama i triku sa toplim pekmezom, koji mu daju sočnost i mekoću zbog kojih se zaista topi u ustima.

Ovaj brzi recept je dokaz da najbolje poslastice ne zahtevaju sate provedene u kuhinji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com